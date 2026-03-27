Θεσσαλονίκη: Τι λέει το “Χαμόγελο του Παιδιού” για τον 23χρονο που έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις βίαζε

Το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον 23χρονο άνδρα που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία ότι προμήθευε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις κακοποιούσε σεξουαλικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού:

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων για τη σύλληψη 23χρονου στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι προμήθευε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις κακοποιούσε σεξουαλικά, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

01/01/2026 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε κλήση στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056 από παρέα εφήβων, οι οποίοι ανέφεραν ότι ενήλικας νέος άνδρας από τον οποίο προμηθεύονται ναρκωτικά, κρατούσε στο σπίτι του 13χρονη, η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών και την πίεζε να συνευρεθεί ερωτικά μαζί του.

Οι ανήλικοι είχαν ενημερωθεί ότι η 13χρονη, κινδύνευε. Φοβούμενοι ότι ο ενήλικας θα την κακοποιήσει και επειδή όπως ενημέρωσαν το είχε κάνει σε άλλα κορίτσια, κάλεσαν στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ζητώντας βοήθεια και κατευθύνσεις. Άμεσα στελέχη της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 ενημέρωσαν και έδωσαν τις πληροφορίες, που είχαν αναφέρει οι ανήλικοι, στην Άμεση Δράση Θεσσαλονίκης και στον αρμόδιο Αστυνόμο βάρδιας.

Μετά από την έρευνα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε ότι ο ενήλικας δεν είχε εντοπιστεί και ότι η 13χρονη είχε φύγει από το σπίτι του.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, για τα παραπάνω ενημερώθηκε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς βάσει του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αυξάνονται οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε παιδιά τα οποία κάνουν χρήση ναρκωτικών, προχωρούν στην εμπορία και συχνά δέχονται κάθε μορφής κακοποίηση σε βάναυσες συνθήκες, που συνδέονται με τη χρήση ή/και τη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ όπως σημειώνεται πλήθος παιδιών που προχωρούν σε φυγές, εμπλέκονται σε χρήση ή/και εμπορία ναρκωτικών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για πολλοστή φορά καλεί κάθε παιδί και ανήλικα να καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή να στείλει μήνυμα στο CHAT 1056 δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο για να ζητήσει βοήθεια, να αναφέρει περιστατικού παιδιού που κινδυνεύει, να ζητήσει κατευθύνσεις.