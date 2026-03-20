Θεσσαλονίκη: Στα κόκκινα ο Λευκός Πύργος για την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Πολλαπλούν Μυέλωμα

THESTIVAL TEAM

Ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας, ενημέρωσης και αλληλεγγύης στέλνει την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:00 η Θεσσαλονίκη με τη φωταγώγηση του Λευκού Πύργου, με κόκκινο χρώμα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για το Πολλαπλούν Μυέλωμα. Η δράση υλοποιείται με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συλλόγου Ασθενών με Πολλαπλούν Μυέλωμα και Φίλων, ο οποίος συνεχίζει με συνέπεια να αναδεικνύει τις ανάγκες των ασθενών και να ενισχύει την ενημέρωση της κοινωνίας για τη νόσο.

Το πιο αναγνωρίσιμο τοπόσημο της πόλης ντύνεται συμβολικά με το φως της ευαισθητοποίησης και της αλληλεγγύης, καλώντας το κοινό να στρέψει το βλέμμα του σε μια σοβαρή αλλά συχνά «αόρατη» αιματολογική νόσο. Η δράση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους, πολίτες, επαγγελματίες υγείας, ασθενείς και φροντιστές και στοχεύει να αναδείξει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες και της ουσιαστικής στήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με την συνεργασία και την υποστήριξη του Διεθνούς Ιδρύματος Μυελώματος (International Myeloma Foundation) (IMF), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 140 χώρες και πρωτοστατεί στην έρευνα, την ενημέρωση και την ενδυνάμωση των ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα παγκοσμίως.

Η πραγματοποίηση της δράσης αποτελεί καρπό της στενής συνεργασίας με τους κορυφαίους φορείς της πόλης στους οποίους εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες:

    1. Στην Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης για την πολύτιμη άδεια

    2. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης 

που στηρίζουν έμπρακτα τον αγώνα για την υγεία.

Η δύναμη αυτής της πρωτοβουλίας πηγάζει επίσης από την κοινωνική ευαισθησία των υποστηρικτών μας τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη χορηγία τους:

    1.  Την ΕΕΔΙΕΚΕ (Επιστημονική Εταιρεία Διαρκούς Εκπαίδευσης στην Κλινική Έρευνα)

    2.Την εταιρεία Αφοί Χαΐτογλου

    3.Τη ZIDA Διαμαντόπουλος 

    4. Τον Πέτρινο Μύλο

Στοιχεία Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026

Τοποθεσία: Λευκός Πύργος

Ώρα: 19:00

Θεσσαλονίκη Λευκός Πύργος

