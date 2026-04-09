Παραμένει στη ΜΕΘ ο φοιτητής του ΑΠΘ με τη μηνιγγίτιδα – “Όταν ξυπνήσει θα εκτιμηθεί νευρολογικά”, λέει ο Γιαννάκος

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Τρικάλων εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε καταστολή ο 19χρονος φοιτητής Κτηνιατρικής στο ΑΠΘ, ο οποίος εκδήλωσε μηνιγγίτιδα. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μίλησε για το κρούσμα και έδωσε λεπτομέρειες για την κατάσταση.

Τα πρώτα συμπτώματα μηνιγγίτιδας του 19χρονου φοιτητή του ΑΠΘ εμφανίστηκαν το Σαββατοκύριακο, όταν επέστρεψε στην πόλη καταγωγής του για το Πάσχα, μεταδίδει το newsit.gr.

«Ο 19χρονος, ξημερώματα Δευτέρας με έντονο πονοκέφαλο και πυρετό, προσήλθε στα επείγοντα του νοσοκομείου Τρικάλων. Διαπιστώθηκε ότι έπασχε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου», δήλωσε για το περιστατικό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε καταστολή. Είναι σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση. Όταν ξυπνήσει θα εκτιμηθεί η κατάσταση του νευρολογικά», συμπλήρωσε.

Ο 19χρονος που κατάγεται από τη Θεσσαλία και την προηγούμενη εβδομάδα είχε παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματά του στο ΑΠΘ. Οι φοιτητές του τμήματός του και όσοι παρακολούθησαν τα εργαστήρια της προηγούμενη εβδομάδας ενημερώθηκαν να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρό τους για περαιτέρω καθοδήγηση.

Με αφορμή το κρούσμα μηνιγγίτιδας, ο κ. Γιαννάκος υπογράμμισε την επικινδυνότητα του επαγγέλματος και το γεγονός ότι παρ’ όλα αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται στα βαρέα και ανθυγιεινά, τονίζοντας ότι δεκάδες συνάδελφοι έλαβαν χημειοπροφύλαξη.

«30 συνάδελφοι από τα επείγοντα και 10 συναδέλφοι περίπου από ΜΕΘ που ήρθαν σε επαφή με ασθενή έλαβαν χημειοπροφύλαξη. Αυτό δείχνει την ανθυγιεινότητα και επικινδυνότητα των επαγγελμάτων μας. Και όμως δεν είμαστε ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα» είπε χαρακτηριστικά.