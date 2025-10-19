MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα… απόβαση αγριογούρουνων σε κεντρικό δρόμο της Τούμπας – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ένα απρόσμενο… κοπάδι επισκεπτών αντίκρισαν κάτοικοι της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, όταν αγριογούρουνα εμφανίστηκαν να περιφέρονται στους δρόμους της περιοχής, κοντά στην οδό Επιδαύρου.

Σύμφωνα με βίντεο που τράβηξαν περαστικοί, τουλάχιστον πέντε αγριογούρουνα, ανάμεσά τους και μικρά, κινούνταν αργά στον δρόμο και στα παρτέρια των σπιτιών, προκαλώντας έκπληξη αλλά και ανησυχία στους περαστικούς.

@sakis_kaps Τι να πω 🙈#viral #tiktok #foryou #fy ♬ πρωτότυπος ήχος – Sakis kapsalis

Δεν είναι η πρώτη φορά που αγριογούρουνα κάνουν την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά σε Πεύκα, Ρετζίκι, Πανόραμα και Χαριλάου, κυρίως τις βραδινές ώρες, όταν η κίνηση στους δρόμους είναι μειωμένη.

Οι ειδικοί αποδίδουν τα φαινόμενα αυτά στην αναζήτηση τροφής και στην επέκταση του φυσικού τους βιότοπου προς τις παρυφές της πόλης, λόγω της μείωσης διαθέσιμων πόρων στα βουνά γύρω από τη Θεσσαλονίκη.

Αγριογούρουνα Θεσσαλονίκη

