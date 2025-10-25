Θεσσαλονίκη: Με λαμπρότητα και κατάνυξη ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου

Με λαμπρότητα και κατάνυξη ξεκινούν σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, οι λατρευτικές εκδηλώσεις στον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, ενόψει του εορτασμού της 26ης Οκτωβρίου.

Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν το πρωί με Όρθρο και τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, από τις 7:00 έως τις 10:30 π.μ., προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου.

Στις 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική λιτάνευση των Ιερών Εικόνων της Παναγίας Φανερωμένης «Βαθυρρύακος» και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, συνοδεία των χαριτοβρύτων Ιερών Λειψάνων. Η λιτανεία θα διασχίσει τις οδούς: Αγίου Δημητρίου, Βενιζέλου, Εγνατία, Αγίας Σοφίας και θα επιστρέψει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Το απόγευμα, στις 6:30 μ.μ., θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος.

Η Θεσσαλονίκη τιμά τον Πολιούχο και Προστάτη της, Άγιο Δημήτριο, με ευλάβεια και πνευματική ανάταση, σε ένα από τα πιο σημαντικά θρησκευτικά και πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς.