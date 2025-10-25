MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Με λαμπρότητα και κατάνυξη ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου

|
THESTIVAL TEAM

Με λαμπρότητα και κατάνυξη ξεκινούν σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, οι λατρευτικές εκδηλώσεις στον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, ενόψει του εορτασμού της 26ης Οκτωβρίου.

Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν το πρωί με Όρθρο και τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, από τις 7:00 έως τις 10:30 π.μ., προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου.

Στις 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική λιτάνευση των Ιερών Εικόνων της Παναγίας Φανερωμένης «Βαθυρρύακος» και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, συνοδεία των χαριτοβρύτων Ιερών Λειψάνων. Η λιτανεία θα διασχίσει τις οδούς: Αγίου Δημητρίου, Βενιζέλου, Εγνατία, Αγίας Σοφίας και θα επιστρέψει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Το απόγευμα, στις 6:30 μ.μ., θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος.

Η Θεσσαλονίκη τιμά τον Πολιούχο και Προστάτη της, Άγιο Δημήτριο, με ευλάβεια και πνευματική ανάταση, σε ένα από τα πιο σημαντικά θρησκευτικά και πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς.

Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγροτικός συνεταιρισμός ζητά πίσω 600.000 ευρώ από τον “Φραπέ”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Απίστευτο περιστατικό στο Μεσολόγγι: Ξυλοκόπησαν δημοτικό υπάλληλο που επιχειρούσε στις πλημμύρες

ΠΑΙΔΕΙΑ 22 ώρες πριν

“Στο νησί του Οδυσσέα δεν διδάσκονται την Οδύσσεια” – Χωρίς φιλόλογο η Ιθάκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Αστυνομικός των ΜΑΤ βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι από όπλο στους Αμπελόκηπους Αττικής

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης πρασίνου στην εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από την Πέμπτη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Φερστάπεν: “Πρέπει να είμαστε τέλειοι για να έχουμε ελπίδες για τον τίτλο”