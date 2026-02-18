Θεσσαλονίκη: Κομβόι από ταξί στο κέντρο για την 48ωρη απεργία – Δείτε βίντεο και φωτο

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν σήμερα και αύριο οι ιδιοκτήτες ταξί στη Θεσσαλονίκη ζητώντας -όπως λένε- να δοθούν άμεσες λύσεις στα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους.

Οι ιδιοκτήτες ταξί συγκεντρώθηκαν νωρίτερα έξω από το Παλατάκι και από εκεί πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο “Μακεδονία”, αντιδρώντας για τις υψηλές χρεώσεις για τη στάθμευση των ταξί εκεί. Έπειτα κινήθηκαν προς τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας επί της Μιχαήλ Καλού.

Δείτε βίντεο:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης, τα αιτήματά τους είναι τα εξής:

Α)Παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης

Β)Απόσυρση του άρθρου 52 που δίνει διευκολύνσεις στα ΙΧ-ΒΑΝ…

Γ)Επαναφορά ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.