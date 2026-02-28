Θεσσαλονίκη: Κλειστοί σήμερα έξι σταθμοί του μετρό λόγω Τεμπών – Ποιες ώρες δεν θα κυκλοφορούν λεωφορεία του ΟΑΣΘ

Έξι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνουν κλειστοί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω της συγκέντρωσης που θα πραγματοποιηθεί στο άγαλμα Βενιζέλου, για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Παράλληλα, δεν θα κυκλοφορούν αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ το πρωί και το βράδυ λόγω στάσης εργασίας στην οποία προχωρούν οι εργαζόμενοι του Οργανισμού.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Thema, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στις 10:00 π.μ. θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Καθυστερήσεις ή περιορισμοί στα δρομολόγια λόγω απεργίας της ΠΟΣ

Επίσης, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση, στις 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.

Ποιες ώρες δεν θα κυκλοφορούν λεωφορεία του ΟΑΣΘ

Σε στάση εργασίας προχωρούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην απεργία που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για την συμπλήρωση τριών ετών από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Λεωφορεία δεν θα κυκλοφορούν το Σάββατο από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως την λήξη της βάρδιας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο εργαζομένων ΟΑΣΘ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του σωματείου:

“ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28/02/2026

(Έναρξη βάρδιας έως 9.00 και 21.00 έως λήξη βάρδιας)

Το Σάββατο 28/02/2026 συμπληρώνονται τρία χρόνια από τη θλιβερή επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών που στέρησε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας.

Οι εργαζόμενοι στον Ο.Α.Σ.Θ. στεκόμαστε στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα τους για απόδοση ευθυνών σε όλους τους υπεύθυνους όσο ψηλά και να βρίσκονται.

Συμμετέχουμε με στάσεις εργασίας στην απεργία που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Θες/νίκης (Ε.Κ.Θ.) για τις 28/02/2026.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

•Να λειτουργήσει το κράτος δικαίου

•Να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη

•Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι

•Ασφαλείς μεταφορές ώστε να μη θρηνήσουμε θύματα στο μέλλον.

Καλούμε τον λαό της πόλης να συμμετέχει στη συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών το Σάββατο 28/02/2026 στις 12.00 στο Άγαλμα του Βενιζέλου.

Τα ειδικά λεωφορεία εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. και η νυχτερινή γραμμή του Αεροδρομίου (Ν1) θα λειτουργήσουν κανονικά”.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ:

«Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ αποφάσισε να συμμετάσχει, με στάσεις εργασίας, στην 24ωρη απεργία που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης για το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου.

Οι στάσεις θα πραγματοποιηθούν από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ μέχρι τη λήξη της βάρδιας, ενώ από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ τα λεωφορεία θα κυκλοφορούν κανονικά.

Από τις δύο στάσεις εργασίας εξαιρούνται τα ειδικά διασκευασμένα οχήματα εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρίες, τα οποία θα κυκλοφορούν κανονικά. Κανονικά, επίσης, θα εκτελεστούν τα δρομολόγια της νυχτερινής γραμμής Ν1 που πραγματοποιεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό».