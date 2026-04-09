Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία για την απόλυση 37 εργολαβικών εργαζομένων από τα ΕΛΠΕ

Εργαζόμενοι των ΕΛΠΕ και αλληλέγγυοι άλλων κλάδων διαδηλώνουν μπροστά στην πύλη της επιχείρησης, διεκδικώντας την επαναπρόσληψη 37 εργολαβικών εργαζόμενων με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και την πραγματική προϋπηρεσία τους.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, το πρόβλημα προέκυψε όταν ο παλιός εργολάβος χωρίς να έχει προβεί σε απολύσεις, φέρεται να έχει μεταβιβάσει τους εργαζόμενους μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, στο νέο. Αυτός αρνείται να τους προσλάβει αν δεν απεμπολήσουν τα δικαιώματά τους. Οι συνθήκες εργασίας είναι ένα ακόμα θέμα, που απασχολεί.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Τέμπη: Ζωή και Νίκος Κωνσταντόπουλος κάνουν προσφυγή κατά του προέδρου της ένωσης δικαστών και εισαγγελέων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Στη ΜΕΘ του ΓΝ Τρικάλων ο 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ με μηνιγγίτιδα – Αύριο θα επιχειρηθεί η αποσωλήνωσή του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέοι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανηλίκους στον δήμο Νεάπολης – Συκεών – Συνελήφθη 19χρονος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Δυτική Μακεδονία: Αστυνομικοί μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια για την οδική ασφάλεια σε πεζούς και οδηγούς οχημάτων

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Κώστας Φαλελάκης: Είμαι πιο γνωστός σαν ΛΟΑΤΚΙ άτομο, παρά σαν ηθοποιός και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ

ΖΩΔΙΑ 17 ώρες πριν

Άρης στον Κριό από τις 9 Απριλίου – Τα τρία ζώδια που πρέπει να προσέξουν περισσότερο