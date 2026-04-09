Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία για την απόλυση 37 εργολαβικών εργαζομένων από τα ΕΛΠΕ

Εργαζόμενοι των ΕΛΠΕ και αλληλέγγυοι άλλων κλάδων διαδηλώνουν μπροστά στην πύλη της επιχείρησης, διεκδικώντας την επαναπρόσληψη 37 εργολαβικών εργαζόμενων με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και την πραγματική προϋπηρεσία τους.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, το πρόβλημα προέκυψε όταν ο παλιός εργολάβος χωρίς να έχει προβεί σε απολύσεις, φέρεται να έχει μεταβιβάσει τους εργαζόμενους μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, στο νέο. Αυτός αρνείται να τους προσλάβει αν δεν απεμπολήσουν τα δικαιώματά τους. Οι συνθήκες εργασίας είναι ένα ακόμα θέμα, που απασχολεί.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες.