Θεσσαλονίκη: Αποκλείουν την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο “Μακεδονία” οι αγρότες

Την απόφαση να στήσουν την Παρασκευή αγροτικό μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», έλαβαν στη σημερινή σύσκεψή τους αγρότες και κτηνοτρόφοι από Επανωμή, Τρίλοφο, Βασιλικά, Χαλκιδική, Γαλάτιστα και Τρίγλια.

Ήδη από το πρωί, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα εμφανίζονται στις κεντρικές πλατείες των χωριών, με τους συμμετέχοντες να «μετρούν τις δυνάμεις τους» ενόψει της μεγάλης κινητοποίησης.

Όπως ανέφερε αγρότης από τη Χαλκιδική στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στόχος είναι το μπλόκο να έχει στηθεί στα «Πράσινα Φανάρια» έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

Αγρότες Θεσσαλονίκη

