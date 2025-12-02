Τετράωρος αποκλεισμός στην Παλαιά Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Έδεσσας από αγρότες της Χαλκηδόνας

Σε τετράωρο αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας -και στα δύο ρεύματα, προχώρησαν από τη 13:00 μετά το μεσημέρι αγρότες της ευρύτερης περιοχής.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του αγροτικού μπλόκου που στήθηκε στην είσοδο της Χαλκηδόνας από χθες, οπότε και έγινε συμβολικός αποκλεισμός μίας ώρας (από τις 14.30), ανέφερε ότι δεν αποκλείεται η κινητοποίησή τους να διαρκέσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ, όπως τόνισε, το μπλόκο ολοένα και ενισχύεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ