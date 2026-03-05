MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύνδεσμος Ξεναγών Θεσσαλονίκης και Β. Ελλάδος: Δωρεάν ξεναγήσεις την Κυριακή σε Θεσσαλονίκη, Βεργίνα, Δράμα και Πετράλωνα

|
THESTIVAL TEAM

Ο Σύνδεσμος Ξεναγών Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο του εορτασμού της 21ης ΦεβρουαρίουΠαγκόσμιας Ημέρας Ξεναγού, προσφέρει και πάλι δωρεάν ξεναγήσεις στη Θεσσαλονίκη, τη Βεργίνα, τη Δράμα και τα Πετράλωνα, αυτή την Κυριακή 8 Μαρτίου.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στις παρακάτω ξεναγήσεις στο τηλέφωνο, την ημέρα και την ώρα που συνοδεύει κάθε ξενάγηση ξεχωριστά.

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Δηλώσεις συμμετοχής, Σάββατο 7/03, 11:00 – 13:00, στο τηλέφωνο 6976791758
Το εισιτήριο για την είσοδο στο μουσείο κοστίζει 10 ευρώ κατά άτομο

Ιστορικός περίπατος στην πόλη της Δράμας
Δηλώσεις συμμετοχής, Τετάρτη 4/03 και Παρασκευή 6/03, 18:00 – 21:00, στο τηλέφωνο 6976454650

Επταπύργιο και Βόρεια Τείχη
Δηλώσεις συμμετοχής, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 4,5,6/03, 11:00 – 14:00, στο τηλέφωνο 6978939530

Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών
Δηλώσεις συμμετοχής, Τετάρτη 4/03, 17:00 – 21:00 και Σάββατο 7/03, 10:00 – 14:00, στο τηλέφωνο 6932505075
Το εισιτήριο για την είσοδο στο μουσείο κοστίζει 20 ευρώ κατά άτομο

Σπήλαιο Πετραλώνων
Δηλώσεις συμμετοχής, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 4,5,6/03, 18:00 – 21:00, στο τηλέφωνο 6948282739
Το εισιτήριο για την είσοδο κοστίζει 10 ευρώ κατά άτομο

Βυζαντινός περίπατος στην Άνω Πόλη
Δηλώσεις συμμετοχής, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 4,5,6/03, 20:00 – 22:00, στο τηλέφωνο 6979876319

Από το Λιμάνι στη Βενιζέλου
Δηλώσεις συμμετοχής, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 4,5,6/03, 18:00 – 20:00, στο τηλέφωνο σε 6979759319.

Η Νεκρόπολη του Ζέιτενλικ. Ερμηνείες του πατριωτισμού και του θανάτου.
Δηλώσεις συμμετοχής, Παρασκευή 6/03, 17:30 – 19:30, στο τηλέφωνο 6948462729

