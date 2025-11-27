Συνάντηση Μερελή με τον πρόεδρο του ΟΣΕΘ: Στο επίκεντρο η αναβάθμιση του συγκοινωνιακού εργου προς όφελος της αγοράς

Σε θερμό και άκρως παραγωγικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) κ. Κυριάκου Μερελή, με τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Καλογερούδη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Τόσκα του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).

Στη συνάντηση αυτή τον πρόεδρο του ΕΕΘ συνόδευσε Αντιπροσωπεία της Διοίκησης του Επιμελητηρίου, αποτελούμενη, από τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Λάσκο, ο οποίος φέρει και την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕΘ, την κα Ματίνα Σιώχου Γ΄ Αντιπρόεδρο, τον κ. Σταύρο Κριτσιάνη Υπεύθυνο ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και τον κ. Δημήτριο Τσαρούχα Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.

“Κατά την άκρως παραγωγική συνάντηση γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πέραν των δύο ωρών διάρκειας της, ετέθησαν θέματα που αφορούν την αναβάθμιση του συγκοινωνιακού έργου προς όφελος των τοπικών αγορών και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε αυτές”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, συζητήθηκε η αλλαγή του εισιτηρίου από το χάρτινο, στο νέο προπληρωμένο 10 συν 1 εισιτηρίων, με τον κ. Καλογερούδη να τονίζει ότι ο τρόπος διανομής του, θέμα που αφορά μεγάλο αριθμό μελών του ΕΕΘ, δεν θα αλλάξει.

Ο κ. Μερελής από την πλευρά του αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αστικές μετακινήσεις για την ανάπτυξη του Νομού Θεσσαλονίκης και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τονίζοντας ότι επιθυμία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης είναι, ένας ΟΣΕΘ με αναβαθμισμένο ρόλο και μεγαλύτερη παρεμβατικότητα σε θέματα αρμοδιότητας του.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης απασχόλησε η εξεύρεση τρόπου ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο φορέων, με τον κ. Λάσκο ως μέλος και των δύο διοικήσεων να αποτελεί τον συνδετικό «κρίκο» για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού.

Ο κ. Μερελής ζήτησε και έλαβε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του ενιαίου εισιτηρίου για όλα τα Δημόσια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενώ ταυτόχρονα κατέθεσε αίτημα για αύξηση της χρονικής διάρκειας μετεπιβίβασης με το νέο ενιαίο εισιτήριο.