Συναγερμός για την εξαφάνιση 10χρονου από δομή φιλοξενίας στη Χαλκιδική

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 10χρονου από τον Πολύγυρο, στη Χαλκιδική. Τα ίχνη του αγοριού χάθηκαν σήμερα το πρωί από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ενώ κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενεργοποιήθηκε το Amber Alert για την εξαφάνισή του.

Ο Ibrahim Alragab, έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,30 και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, μαύρο μπουφάν και βυσσινί παπούτσια NIKE.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Στις 19/2/26, και ώρα 08:00, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, ο Ibrahim Alragab 10 ετών, με καταγωγή από Συρία .«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου Ibrahim Alragab, στις 19/2/26 και προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Ο Ibrahim Alragab, έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,30 και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, μαύρο μπουφάν και βυσσινί παπούτσια NIKE.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

