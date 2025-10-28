MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκίνηση για τον τυφλό σημαιοφόρο στη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Γαβαλού Αγρινίου – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Στιγμές συγκίνησης και υπερηφάνειας έζησε η Γαβαλού του Αγρινίου σήμερα (28/10), καθώς σημαιοφόρος στη μαθητική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ήταν ο τυφλός μαθητής της Γ’ τάξης του Ημερήσιου Γυμνασίου του χωριού, Ιωάννης Παπαθανασίου.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, ο Διευθυντής του Σχολείου, Βασίλειος Δανιάς, συνεχάρη τον εν λόγω μαθητή, τους γονείς του, που είναι πάντα συνοδοιπόροι, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης κκ. Φραγκούλη Αλεξάνδρα (Φυσικό) & Σαλάκου Νικολέτα (Φιλόλογο).

«Τα θερμά μου συγχαρητήρια όμως θέλω να τα δώσω και στους μαθητές όλου του σχολείου και ιδιαίτερα στους μαθητές της τάξης του, που στα πλαίσια της συμπερίληψης, τον περιέβαλαν με αγάπη και κατανόηση.

Αποδείχθηκε έμπρακτα λοιπόν ότι η συμπερίληψη σαν μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης και προσπάθειας, απευθύνεται όχι μόνο στους μαθητές, αλλά σε όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικοί, γονείς, κοινωνία, πολιτεία).

Χρόνια Πολλά σε όλους τους Έλληνες», σημειώνει ο κ. Δανιάς.

Δείτε το βίντεο

Αγρίνιο Παρέλαση

