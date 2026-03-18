Συγγενείς Θυμάτων Τεμπών: Ξανά μαζί στην έναρξη της δίκης στη Λάρισα – Το έγκλημα δε θα συγκαλυφθεί

Ιδιαίτερα σημαντική ημέρα αναμένεται η ερχόμενη Δευτέρα, 23 Μαρτίου, σε ό,τι αφορά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, καθώς ξεκινά η κύρια δίκη στη Λάρισα.

Στο πλαίσιο αυτό, με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες «να βρεθούμε ξανά μαζί τη Δευτέρα στις 23 Μαρτίου», υπογραμμίζοντας πως «αυτός ο αγώνας είναι και το δικό μας μεγάλο στήριγμα για την πραγματική δικαίωση των αγαπημένων μας» και «δεν πρέπει να μείνει στα δικαστήρια».

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται, επίσης, πως εκτός της κύριας δίκης, είναι σε εξέλιξη 5 ακόμα δίκες αναφορικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών για την έναρξη της κύριας δίκης

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, με αφορμή την έναρξη της κύριας δίκης στις 23 Μαρτίου στη Λάρισα:

«Θεσσαλονίκη, 18-3-2026

Το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί!

Οι συγκλονιστικές συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου έστειλαν σαφές μήνυμα: «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Μπροστά στην έναρξη της κύριας δίκης στις 23 Μαρτίου 2026, και ενώ είναι σε εξέλιξη πέντε ακόμη δίκες για το Έγκλημα των Τεμπών, καλούμε όλους τους εργαζόμενους με τα σωματεία τους, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους γονέων, όλους τους μαζικούς φορείς που στις 28 Φεβρουαρίου έδειξαν την τεράστια δύναμη του οργανωμένου αγώνα και δεν επιτρέπουν αυτό το έγκλημα να συγκαλυφθεί, που απαιτούν την καταδίκη των ενόχων όσο ψηλά και κι αν φτάνουν και αποκαλύπτουν τις διαχρονικές αιτίες που οδήγησαν στο σιδηρόδρομο ωρολογιακή βόμβα αλλά και το μεγάλο ένοχο, την εγκληματική πολιτική του κέρδους που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή.

Να βρεθούμε ξανά μαζί, τη Δευτέρα στις 23 Μαρτίου στην έναρξη της δίκης στη Λάρισα. Αυτός ο αγώνας είναι και το δικό μας μεγάλο στήριγμα για την πραγματική δικαίωση των αγαπημένων μας. Ο αγώνας για την αποκάλυψη της αλήθειας δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών «Τέμπη 28.2.2023»