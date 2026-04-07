Στους δρόμους βγαίνουν ξανά οι αγρότες λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ: Mπλόκο στον Ε65 το μεσημέρι – Τα αιτήματά τους

Στους δρόμους βγαίνουν ξανά οι αγρότες, στήνοντας μπλόκο σήμερα Μεγάλη Τρίτη (07/04) στις δώδεκα το μεσημέρι, στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα, στο ύψος του κόμβου.

Αγροτικοί σύλλογοι της περιοχής ανταποκρίνονται στο κάλεσμα , ενώ η πρωτοβουλία ανήκει στην Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, η οποία μετά από διευρυμένη συνεδρίαση αποφάσισε την επανάληψη των δυναμικών κινητοποιήσεων του προηγούμενου διαστήματος.

Τα αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες προχωρούν στο μπλόκο προβάλλοντας επτά βασικά αιτήματα: Πληρωμή όλων των εκκρεμών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς περικοπές, καθιέρωση εγγυημένων τιμών στα προϊόντα, μείωση του κόστους παραγωγής (καύσιμα, ρεύμα, εφόδια), αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, ρύθμιση και διαγραφή χρεών, άμεσα αντιπλημμυρικά έργα στον θεσσαλικό κάμπο και τερματισμός διώξεων για συμμετοχή σε προηγούμενες κινητοποιήσεις.

Την αλληλεγγύη τους εκφράζουν οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας, επισημαίνοντας ότι «η εβδομάδα παθών για την αγροτιά δεν τελειώνει με υπομονή αλλά με πάλη», καλώντας σε μαζική συμμετοχή στο μπλόκο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Τα πράγματα είναι χειρότερα από ότι τα αφήσαμε»

Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών συλλόγων Καρδίτσας, κ. Τζέλας δήλωσε στο Action24 πως «τα πράγματα είναι χειρότερα από ότι τα αφήσαμε όταν φύγαμε από τα μπλόκα. Δυστυχώς για εμάς, δεν υλοποιήθηκε καμία δέσμευση του πρωθυπουργού και από την άλλη λόγω πολέμου το κόστος παραγωγής έχει φτάσει στα ύψη.

«Είχε δεσμευτεί ο [πρωθυπουργό ότι το πετρέλαιο θα έχει ένα ευρώ, αυτή τη στιγμή, έχει δύο και δέκα, ενώ και τα λιπάσματα έχουν πάει στα ύψη. Παράλληλα, δεν έχει γίνει εξόφληση των πληρωμών στους συναδέλφους», συμπλήρωσε.