Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Μυτιλήνης 30χρονη γυναίκα με μικροβιακή μηνιγγίτιδα

Σε ΜΕΘ του νοσοκομείου Μυτιλήνης, νοσηλεύεται από την Κυριακή του Πάσχα (12.04.2026) μία 30χρονη γυναίκα με μικροβιακή μηνιγγίτιδα.

Η γυναίκα σύμφωνα με το «Στο νησί» εισήχθη με συμπτώματα που οδήγησαν τους γιατρούς στη διάγνωση της λοίμωξης, ενώ κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της στη ΜΕΘ, προκειμένου να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και να λάβει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου ακολουθεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, ενώ η κατάσταση της ασθενούς παρακολουθείται διαρκώς.

Οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται σε ενημέρωση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις που να προκαλούν ανησυχία για ευρύτερη διασπορά.

Η μικροβιακή μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο είναι μια σοβαρή αλλά γνωστή ιατρική κατάσταση, η οποία αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή.

Οι γιατροί επισημαίνουν τη σημασία της άμεσης ιατρικής αξιολόγησης σε περίπτωση συμπτωμάτων όπως πυρετός, έντονος πονοκέφαλος ή δυσκαμψία στον αυχένα.