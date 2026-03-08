MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία – Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, συνεχείς οι μετασεισμοί

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σεισμός 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου 2026 στη Θεσπρωτία σύμφωνα με τα στοιχεία που Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 05:32:30 ώρα Ελλάδας, με εστιακό βάθος 9,7 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της ΑΒΑΓ της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία.

H δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.

Ο Ευθύμης Λέκκας , μίλησε στο ΕΡΤnews, τονίζοντας το μικρό εστιακό βάθος του σεισμού και αναφέρθηκε σε διαδοχικές δονήσεις 4,7 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που είναι «καλό σημάδι» μέχρι να αποσαφηνιστεί εάν η δόνηση των 534 Ρίχτερ είναι ο κύριος σεισμός. «Σπίτια που έχουν υποστεί έστω και ελάχιστη ζημιά καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν», τόνισε ο κ. Λέκκας.

Είναι συνεχείς οι μετασεισμοί και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα, είπε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης περιγράφοντας πολύ ισχυρό σεισμό στον Δήμο Ζίτσας.

O Περιφερειάρχης Ηπείρου ανέφερε στο Action24 ότι υπήρξε κατολίσθηση στην Εγνατία οδό μετά από το σεισμό 5,3 ρίχτερ στη Θεσπρωτία μεταξύ Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας στα όρια του δήμου Ζίτσας και του δήμου Φιλιατών.

«Ο κόσμος έχει βγει έξω, είναι τρομαγμένος, και όπως συμβαίνει με σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης», δήλωσε στο ΕΡΤnews, ο Ευθύμιος Χρυσοστόμου αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννίνων.

Σεισμός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 3 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 8 Μαρτίου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13 ώρες πριν

Φώκια εμφανίστηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης και τράβηξε τα βλέμματα – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Aσημένιος στο παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού o Λευτέρης Πετρούνιας

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Τζόρτζια Μελόνι: Η Ιταλία αναπτύσσει φρεγάτα στην Κύπρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών σε Καλούς Λιμένες και Γαύδο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 λεπτά πριν

Formula 1: Πρώτη νίκη στην Αυστραλία για Ράσελ, εκρηκτικό ξεκίνημα για τη Mercedes με 1-2