Πύργος: Σήμερα η κηδεία του 18χρονου Μάκη που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου

Σήμερα Δευτέρα το τελευταίο αντίο στον 18χρονο Μάκη που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον Πύργο Ηλείας.

Σύμφωνα με το patris, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 18χρονο Μάκη σήμερα στις 4:30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στον Πύργο, στο Α’ Κοιμητήριο της πόλης.

Ο 18χρονος Μάκης ετοιμαζόταν εντατικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ο Μάκης, μαθητής της τρίτης λυκείου και πρωταθλητής Ελλάδας στο Beach Volley, έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Μανωλοπούλου. Ετοιμαζόταν εντατικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου, με όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον.

Μετά την πτώση, ο 18χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έδωσαν τιτάνια μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή αλλά δεν τα κατάφεραν.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πτώσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του 18χρονου αθλητή του βόλεϊ Ασημάκη Διονυσόπουλου. Ένα παιδί έγινε άγγελος. Ξεχώριζε για το ήθος και το ταλέντο του, κατακτώντας τον Αύγουστο του 2024 τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στην κατηγορία Κ17. Η οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ είναι συγκλονισμένη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στον σύλλογο και στην τοπική κοινωνία. Καλό ταξίδι Ασημάκη», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Καραμπέτσος.