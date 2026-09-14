Πτώση δέντρου στην Καλαμαριά: Έλεγχος στα δέντρα με ειδικό αξονικό τομογράφο

Περιφραγμένη παραμένει η παιδική χαρά στην Καλαμαριά, όπου την περασμένη Παρασκευή έπεσε δέντρο, τραυματίζοντας μία μητέρα και το 17 μηνών παιδί της. Για το περιστατικό ο Εισαγγελέας παρήγγειλε την διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας.

Θορυβημένοι παραμένουν οι κάτοικοι γύρω από την παιδική χαρά Αιγαίου στην Καλαμαριά, μετά την πτώση του δέντρου που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της μητέρας και του 17 μηνών παιδιού της. Λίγες ώρες πριν από το περιστατικό, δεκάδες παιδιά βρίσκονταν στην παιδική χαρά, γεγονός που εντείνει την ανησυχία γονέων και κατοίκων.

Η παιδική χαρά παραμένει περιφραγμένη, ενώ ο εισαγγελέας παρήγγειλε προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης και της παράλειψης αποτροπής κοινού κινδύνου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος σε όλα τα δέντρα του πάρκου.

Σύμφωνα με τον Κώστας Σεϊτανίδη, αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ηλεκτροφωτισμού και Συντήρησης Έργων Δήμου Καλαμαριάς τα δέντρα θα ελεγχθούν με ειδικό αξονικό τομογράφο του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, το δέντρο που έπεσε εξωτερικά φαινόταν υγιές και δεν υπήρχε σχετική σύσταση από την υπηρεσία.

Μάλιστα, λίγες ημέρες νωρίτερα, κλαδί από πεύκο είχε σπάσει στο ίδιο περίπου σημείο και είχε πέσει πάνω σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού, προκαλώντας ζημιές.

Να σημειωθεί ότι ο δήμος Καλαμαριάς δεν διαθέτει δασολόγο, γεγονός που δημιουργεί έλλειψη στον έλεγχο και την παρακολούθηση των δέντρων.

Τσιτσώνη: Απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος των δέντρων στις πόλεις

Στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα δέντρα μέσα στον αστικό ιστό αναφέρθηκε η Θέκλα Τσιτσώνη, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, επισημαίνοντας την ανάγκη συστηματικού ελέγχου της κατάστασής τους.

Όπως εξήγησε, η ρύπανση, οι υπερβολικές κλαδεύσεις, τα φτωχά και συμπιεσμένα εδάφη, αλλά και η άσφαλτος και τα πεζοδρόμια περιορίζουν την πρόσβαση νερού και αέρα στις ρίζες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα δέντρα να αναπτύσσουν περισσότερο επιφανειακά ριζικά συστήματα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ευστάθειά τους.

Η ίδια διευκρίνισε ότι το πρόβλημα δεν είναι πως τα συγκεκριμένα είδη δέντρων δεν μπορούν να υπάρχουν μέσα στις πόλεις, αλλά ότι χρειάζονται σωστή φροντίδα και συστηματική παρακολούθηση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις κλαδεύσεις, σημειώνοντας ότι στο δέντρο που έπεσε στην Καλαμαριά είχε απομείνει μικρό μέρος της κόμης του.

Παράλληλα, επισήμανε ότι πρέπει να αφήνεται επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από τον κορμό, ώστε το νερό και ο αέρας να μπορούν να φτάνουν στο ριζικό σύστημα και οι ρίζες να αναπτύσσονται βαθύτερα.

Ως βασικό εργαλείο πρόληψης ανέδειξε το ψηφιακό μητρώο δέντρων, στο οποίο καταγράφονται το είδος και η κατάσταση κάθε δέντρου. Τόνισε, ωστόσο, ότι η καταγραφή δεν αρκεί από μόνη της, καθώς τα στοιχεία πρέπει να ανανεώνονται με τακτικούς επανελέγχους.

«Κάθε χρόνο, τουλάχιστον μία φορά, πρέπει να γίνεται επανέλεγχος όλων των δέντρων», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση της υγείας και η στατική επάρκειά τους πρέπει να αξιολογούνται από δασολόγο.