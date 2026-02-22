Πτολεμαΐδα: Ευχάριστα τα νέα για τον 17χρονο που τραυματίστηκε από έκρηξη κροτίδας – Ελεύθεροι οι γονείς του

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον 17χρονο που τραυματίστηκε από έκρηξη κροτίδας στην Πτολεμαΐδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε ο νεαρός πήγε πολύ καλά, με τους γιατρούς να περιμένουν την πλήρη ανάρρωση του ανήλικου, έτσι ώστε να δουν τη λειτουργικότητα του αντίχειρα μετά την οστεοσύνθεση.

Τέλος, οι γονείς του 17χρονου που είχαν συλληφθεί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.