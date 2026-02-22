MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πτολεμαΐδα: Ευχάριστα τα νέα για τον 17χρονο που τραυματίστηκε από έκρηξη κροτίδας – Ελεύθεροι οι γονείς του

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον 17χρονο που τραυματίστηκε από έκρηξη κροτίδας στην Πτολεμαΐδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε ο νεαρός πήγε πολύ καλά, με τους γιατρούς να περιμένουν την πλήρη ανάρρωση του ανήλικου, έτσι ώστε να δουν τη λειτουργικότητα του αντίχειρα μετά την οστεοσύνθεση.

Τέλος, οι γονείς του 17χρονου που είχαν συλληφθεί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

