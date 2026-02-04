MENOY

Προσγειώθηκε στην Τιμισοάρα το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τρίτο τραυματία από το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα προσγειώθηκε πριν από λίγο, σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος-ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τον τρίτο από τους τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου με οπαδούς του ΠΑΟΚ, στη Ρουμανία.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Πέμπτη είχαν μεταφερθεί με το ίδιο αεροσκάφος οι δύο άλλοι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ, εκ των οποίων ο ένας παραμένει για νοσηλεία στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” της Θεσσαλονίκης, ενώ ο άλλος πήρε εξιτήριο την επόμενη μέρα.

Για τον τραυματία που παρέμεινε στη Ρουμανία, οι θεράποντες ιατροί στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα είχαν εκτιμήσει ότι απαιτείται άμεση χειρουργική επέμβαση και αναβολή της αεροδιακομιδής του μέχρι κάτι τέτοιο να καταστεί ιατρικά εφικτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

