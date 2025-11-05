MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πόνος και θλίψη για την Αγγελική Νικολούλη στο “αντίο” της μητέρας της – Φωτο και βίντεο

Στιγμές πόνου και οδύνης έζησε η Αγγελική Νικολούλη, καθώς πριν από λίγο, το μεσημέρι της Τετάρτης αποχαιρέτησε για πάντα την αγαπημένη της μητέρα. Η κηδεία της Διονυσίας Λόξα πραγματοποιήθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τον Πύργο Ηλείας.

Το patrisnews.com δημοσίευσε κάποια πλάνα από την κηδεία της μητέρας της Αγγελικής Νικολούλη, που πέθανε το Σάββατο, έπειτα από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο του Ρίου. Στο πλευρό της δημοσιογράφου ήταν κοντινά της πρόσωπα, φίλοι και συγγενείς, οι οποίοι θέλησαν να δώσουν το «παρών» στην τελετή για να συμπαρασταθούν στην έγκριτη αστυνομική ρεπόρτερ του MEGA.

Η κηδεία της μητέρας της Αγγελικής Νικολούλη έγινε στις 12.00 το μεσημέρι της Τετάρτης στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος στον Πύργο Ηλείας.

Η μητέρα της Αγγελικής Νικολούλη ήταν 98 ετών και μητέρα τριών παιδιών, της Μαρίας, του Νίκο και της Αγγελική Νικολούλη. Μάλιστα, η δημοσιογράφος την αποχαιρέτησε δημοσίως με ένα σπαρακτικό μήνυμα.

Σημειώνεται ακόμα ότι η εκπομπή «Φως στο τούνελ» δεν θα προβληθεί αυτήν την Παρασκευή.

Αγγελική Νικολούλη

