Πέθανε σε ηλικία 108 ετών η κυρά Ρηνιώ Βούη, που ήταν η γηραιότερη γυναίκα της Καλύμνου

Σε ηλικία 108 ετών πέθανε χθες η κυρά Ρηνιώ Βούη, το γένος Λελέκη, που ήταν και η γηραιότερη γυναίκα της Καλύμνου.

Τα επίσημα στοιχεία του Ληξιαρχείου Καλύμνου, όπως αναφέρει το kalymnos-news.gr, δείχνουν ότι η εκλιπούσα γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 1918 στο νησί, όπου έμεινε όλη της τη ζωή. Απέκτησε έξι παιδιά, εκ των οποίων το ένα πέθανε πριν από αυτή, και γνώρισε εγγόνια και δισέγγονα.

Η κυρά Ρηνιώ, όπως την αποκαλούσαν, ζούσε στο Καντούνι Καλύμνου και δραστηριοποιούνταν για δεκαετίες στην κτηνοτροφία. Οι παλαιότεροι τη θυμούνται να διανύει μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια για να πουλήσει το γάλα της.

Ο δήμαρχος της Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι επρόκειτο για μία γυναίκα που «έλεγε πάντα αυτό που έπρεπε, που ήθελε να πει, χωρίς περιστροφές. Ευθέως. Αποτελούσε για το νησί μας, μητέρα και γυναίκα που ξεχώριζε για την αγωνιστικότητα και τη μαχητικότητά της. Και για αυτό όλοι την καμαρώναμε».