Πειραιάς: Ανήλικοι μέθυσαν σε καφετέρια και κατέληξαν στο νοσοκομείο

Στο ΑΤ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά οδηγήθηκαν τα ξημερώματα η υπεύθυνη και ο φύλακας καφετέριας στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι δύο συλληφθέντες, παρείχαν αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους πελάτες. Τρεις εξ αυτών, που κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, πήγαν με δικά τους μέσα στο Νοσοκομείο. Εκεί εντοπίστηκε ένας 16χρονος, σε κατάσταση μέθης, συνοδευόμενος από τη μητέρα του.

Μητέρα και γιος μεταφέρθηκαν στο Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου, όπου κατέθεσαν για το περιστατικό. Σύμφωνα με τη μητέρα, οι υπόλοιποι ανήλικοι παρελήφθησαν από τους γονείς τους πριν φτάσει η αστυνομία στο νοσοκομείο.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο 16χρονος είχε στην κατοχή του πλαστή ταυτότητα.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί στο Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΠ.