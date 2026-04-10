MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάτρα: Δρόμος “κατάπιε” απορριμματοφόρο μετά από καθίζηση, τραυματίστηκε ένας εργαζόμενος

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Απορριμματοφόρο «βούλιαξε» σε δρόμο στην Πάτρα που σημειώθηκε καθίζηση το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στην Πάτρα.

Όλα συνέβησαν στις 7.30 το πρωί στην οδό Αλσυλλίου μετά την Καρόλου (στην στροφή), την ώρα που περνούσε το απορριμματοφόρο του Δήμου με τρεις εργαζόμενους. Σύμφωνα με το tempo24.news το οδόστρωμα υποχώρησε και σχημάτισε μία λακκούβα τουλάχιστον 2 τετραγωνικών μέτρων.

Η ρόδα του απορριμματοφόρου έπεσε μέσα, έσπασε ο αγωγός της ΔΕΥΑΠ, πλημμύρισε ένα υπόγειο ενώ ένας εργαζόμενος του Δήμου τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση ενώ μεγάλες είναι οι ζημιές και στο σπίτι που πλημμύρισε.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

