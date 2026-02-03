Πατέρας της 16χρονης Λόρα: “Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά” – Στο μικροσκόπιο νεαρός άνδρας

Συνεχίζονται μανιωδώς οι έρευνες προκειμένου να βρεθεί η Λόρα, η εξαφάνιση της οποίας σημειώθηκε στις 8 Ιανουαρίου, όταν η 16χρονη έφυγε από την Πάτρα όπου διέμενε με τους γονείς της, πήγε στην Αθήνα με ταξί και από εκεί ταξίδευε αεροπορικώς για τη γενέτειρά της, την Γερμανία.

Καλά οργανωμένο σχέδιο διαφυγής είχε η Λόρα, με τις αρχές και την οικογένειά της να είναι πλέον σίγουροι ότι η ανήλικη είχε βοήθεια από κάπου. Η εξαφάνισή της έχει απασχολήσει το πανελλήνιο εδώ και σχεδόν ένα μήνα, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί από την Πάτρα και την Αθήνα, πλέον σε Αμβούργο και Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

Υπενθυμίζεται δε, ότι η 16χρονη ταξίδεψε με την γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa από την Αθήνα στην Φρανκφούρτη. Η εταιρεία απάντησε στα αιτήματα για πληροφορίες αναφορικά με την πτήση και το πως ταξίδεψε η έφηβη, λέγοντας ότι ταξίδεψε μόνη.

Παράλληλα, εντύπωση έχει προκαλέσει η στάση την οικογένειας της Λόρα, η οποία τις πρώτες μέρες έκανε έκκληση στην ίδια αλλά και σε οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε για την αγνοούμενη 16χρονη, να επικοινωνήσει. Πλέον, φαίνεται ότι οι γονείς της έχουν αφήσει τις έρευνες στα χέρια των αρχών χωρίς να προχωρούν σε περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να βρουν το παιδί τους.

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας της 16χρονης, σε επικοινωνία με δημοσιογράφους, ήταν εμφανώς εκνευρισμένος και αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία.

Θέλαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας μαζί με τους συναδέλφους να σας ρωτήσουμε αν έχετε κάτι νεότερο.

Όχι, τίποτα καινούριο.

Εσείς είστε καλά;

Τίποτα καινούριο.

Είστε εσείς καλά; Είστε εντάξει;

(…)

Ο ίδιος ισχυρίστηκε μάλιστα, ότι έχει βοηθήσει όσο μπορούσε και ζήτησε να συνεχιστούν έρευνες, λέγοντας χαρακτηριστικά «τότε συνεχίστε να ψάχνετε».

Γνωρίζετε αν κατέβηκε από το αεροπλάνο της Lufthansa;

Τι θέλετε; Τι θέλετε;

Θέλαμε να μάθουμε αν γνωρίζετε κάτι καινούριο.

Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά. Εσείς βρήκατε την Λόρα;

Αυτό προσπαθούν…

Ε τότε συνεχίστε να ψάχνετε!

Στο μικροσκόπιο νεαρός άνδρας

Μετά από μαρτυρία, ότι η Λόρα είχε δίπλα της κατά τη διάρκεια της πτήσης για Γερμανία ήταν ένα νεαρό άντρα, οι αρχές έχουν στρέψει το βλέμμα τους πάνω του προκειμένου να δουν αν και πώς σχετίζεται στην εξαφάνισή της.

«Όταν σηκωθήκαμε, το παιδί αυτό άλλαξε και πήγε με την κοπέλα και έκατσαν μαζί», είπε μάρτυρας μιλώντας στο Live News.

Όσο για τη Λόρα, οι μαρτυρίες στο «Live News» τόνισαν πως την είδαν και στην Φρανκφούρτη. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει το αν βρίσκεται ακόμη στην πόλη ή αν έχει καταφέρει να μετακινηθεί και από εκεί για κάπου αλλού.

«Με ένα αγόρι, βάση να ήτανε 25 χρόνων, εκεί πέρα περίπου, την Λόρα την πρόσεξα όταν περάσαμε τον σταθμό της Φρανκφούρτης. Στην επόμενη την στάση κάτι είπε το παιδί, μιλούσαν γερμανικά, κάτι είπε το παιδί και ακριβώς γύρισε αντί για να κοιτάξει έξω από το παράθυρο, γύρισε προς τη μεριά τη δικιά μου και είδα τη μύτη της την λεπτή», είπαν μάρτυρες που ισχυρίζονται ότι την είδαν.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει πλέον και ο άντρας με τα μακριά μαλλιά, η στάση του στην αίθουσα αναμονής και στο αεροπλάνο.

«Αν η Λόρα κρύβεται, τότε δεν θέλει να επιστρέψει»

Παρόλο που η 16χρονη Λόρα δεν είχε επαφές με τον ετεροθαλή αδερφό της, ο ίδιος δήλωσε πρόθυμος να την βοηθήσει σε περίπτωση που χρειάζεται μέρος να μείνει και άνθρωπο να μιλήσει.

«Νομίζω πως αν η Λόρα κρύβεται, τότε δεν θέλει να επιστρέψει. Ξέρει πού μένω, μπορεί να μην έχει το τηλέφωνό μου, αλλά ξέρει πού μένω, αλλά δεν έρχεται, δεν ήταν τόσο κοντά μαζί μου. Και ξέρει ότι αν έρθει σε εμένα, θα την παραπέμψω στους γονείς της», είπε η μητέρα του ετεροθαλούς αδερφού της Λόρας.

«Την τελευταία φορά που την είδα εγώ, ήταν 13 χρονών. Ένα κοριτσάκι. Δεν νομίζω να αναγνώριζε καν τη φωνή μου. Το μόνο που θα θέλαμε από εσάς, ένα σύντομο μήνυμα: Λόρα, ξέρεις πού μπορείς να με βρεις, είμαι εδώ, γιατί μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο. Θα πρέπει να πάτε στους φίλους της», ανέφερε.

Το σπίτι που έμενε παλαιότερα η Λόρα με τους γονείς της στο Αμβούργο, απέχει λίγα μόνο μέτρα από το διαμέρισμα που ζουν ο αδερφός της και η μητέρα του. «Κι εμείς επιθυμούμε να είναι καλά το παιδί, αλλά όπως σας είπα, για εμάς είναι σαν να μιλάμε για ένα παιδί ενός γείτονα. Είναι φυσικά “πιο γνωστή μας” αλλά δεν είχαμε πολλά πάρε δώσε για να γνωρίζουμε περισσότερα», τόνισε η μητέρα του ετεροθαλούς αδερφού της 16χρονης.