Παραμένει στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε αναίσθητο σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του 3χρονου κοριτσιού από τη Βρετανία που εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας σε ξενοδοχείο στη Ρόδο και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Όπως τόνισε ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, στο patrisnews για την τρίχρονη που βρέθηκε στο πάτο της πισίνας σε ξενοδοχείο στη Ρόδο και παραμένει στη ΜΕΘ «η κατάσταση της υγείας του μικρού κοριτσιού παραμένει κρίσιμη. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει κάποια βελτίωση. Οι γιατροί κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν ωστόσο τα πράγματα είναι δύσκολα».

Υπενθυμίζεται ότι το μικρό παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ιδιωτική πισίνα που βρισκόταν μπροστά από τα τέσσερα δωμάτια που είχαν μισθώσει οι συγγενείς του παιδιού και την χρησιμοποιούσαν μόνο οι ίδιοι.

Δίπλα του, σε τραγική ψυχολογική κατάσταση βρίσκονται οι γονείς του, οι οποίοι περιμένουν με κομμένη την ανάσα να ακούσουν μια αισιόδοξη κουβέντα από τα χείλη των ειδικών, που κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το σώσουν.

Πισίνα Ρόδος

