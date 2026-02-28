MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάνος Ρούτσι για Τέμπη: Οι εκταφές θα αποδείξουν όλο αυτό που κρύβουν τρία χρόνια

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Στο συλλαλητήριο της Αθήνας για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα φτάνοντας στην συγκέντρωση έστειλε το μήνυμά του:

«Είμαστε εδώ ξανά μετά από τρία χρόνια. Μετά από τρία χρόνια πόνου, οργής και σήμερα για άλλη μια φορά θα αποδείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι, ότι δεν θα παρατάμε μέχρι να βρούμε τη δικαίωση των παιδιών μας, των ανθρώπων μας.

Το κομμάτι των εκταφών είναι το πιο κομβικό κομμάτι που θα αποδείξει όλο αυτό που κρύβουν τρία χρόνια τώρα. Γιατί δεν θέλουν να γίνουν εκταφές. Εμείς θα επιμείνουμε και στο τέλος θα αποδείξουμε ότι το κράτος δολοφονεί. Συνέχεια βλέπω εμπόδια και αυτό θα φανεί και σήμερα αν θα μας αφήσουν να κάνουμε ειρηνικά τη συγκέντρωσή μας.

Πάνος Ρούτσι Τέμπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Πολλαπλά οφέλη από τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον κλάδο της ασφάλισης υγείας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Μ. Καρυστιανού: Με ακολουθούν κι άλλοι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θέλτα-ΠΑΟΚ: Το βίντεο από τον αγώνα της Ισπανίας και το χειροκρότημα των φιλάθλων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Χαλκιδική: Βρέθηκαν οστά σε παραλία – Ανέλαβε την υπόθεση η αρχαιολογική υπηρεσία

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Τεράστια σμήνη ακρίδων αιφνιδίασαν οδηγούς στη Σαχάρα – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 λεπτά πριν

Χαλκιδική: Άνδρας κατέθεσε ότι τα οστά στο Πολύχρονο είναι του πατέρα του – Τι είπε στην Αστυνομία