Πανικός σε λαϊκή αγορά στο Ηράκλειο: Αναποδογύρισαν αγροτικά κι έπεσαν οι τέντες εξαιτίας των δυνατών ανέμων – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου 28 Μαρτίου στη λαϊκή αγορά του Ηρακλείου στην Κρήτη, όταν δύο κλούβες ανετράπησαν λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, οι έμποροι είχαν δέσει τις τέντες των πάγκων πάνω στις σχάρες των οχημάτων τους, όπως συνηθίζεται, γεγονός που σε συνδυασμό με τις έντονες καιρικές συνθήκες και το πρόσθετο βάρος οδήγησε στην απώλεια ισορροπίας και την ανατροπή δύο οχημάτων.

Η αντίδραση των παρευρισκομένων ήταν άμεση, καθώς έσπευσαν να απομακρύνουν τις κλούβες προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα στον χώρο της αγοράς. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ δεν χρειάστηκε η επέμβαση του ΕΚΑΒ, καθώς η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 17 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 28 Μαρτίου

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Χούθι: Για πρώτη φορά εκτοξεύτηκε πύραυλος από την Υεμένη εναντίον του Ισραήλ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Σοβαρές υλικές ζημιές από πτώση κεραυνού σε κατοικία στην Πρέβεζα – Σώοι οι ένοικοι – Δείτε φωτο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Απάντηση Φλωρίδη στην Καρυστιανού: Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

ΗΠΑ: Αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια ήταν στόχος σχεδίου δολοφονίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Πλακιάς: Οποιοσδήποτε έχει προσωπικά συμφέροντα για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του