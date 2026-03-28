Πανικός σε λαϊκή αγορά στο Ηράκλειο: Αναποδογύρισαν αγροτικά κι έπεσαν οι τέντες εξαιτίας των δυνατών ανέμων – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου 28 Μαρτίου στη λαϊκή αγορά του Ηρακλείου στην Κρήτη, όταν δύο κλούβες ανετράπησαν λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, οι έμποροι είχαν δέσει τις τέντες των πάγκων πάνω στις σχάρες των οχημάτων τους, όπως συνηθίζεται, γεγονός που σε συνδυασμό με τις έντονες καιρικές συνθήκες και το πρόσθετο βάρος οδήγησε στην απώλεια ισορροπίας και την ανατροπή δύο οχημάτων.

Η αντίδραση των παρευρισκομένων ήταν άμεση, καθώς έσπευσαν να απομακρύνουν τις κλούβες προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα στον χώρο της αγοράς. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ δεν χρειάστηκε η επέμβαση του ΕΚΑΒ, καθώς η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.