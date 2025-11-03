Ξεκινούν οι γραμμές Μ1 και 58Μ λόγω της διακοπής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης

Από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου μπαίνει σε τροχιά λειτουργίας η νέα λεωφορειακή γραμμή Μ1 (Ν. Ελβετία – Κ. Καραμανλή – Ν.Σ.Σ.) για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της γραμμής του Μετρό.

Μετά τη συνεργασία του ΟΣΕΘ και του ΟΑΣΘ αποφασίστηκε η χάραξη, της νέας λεωφορειακής γραμμής που θα ξεκινά από τον τερματικό σταθμό Νέα Ελβετία και μέσω της λεωφόρου Κ. Καραμανλή των οδών Εγνατία και Μοναστηρίου θα κάνει τέρμα στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Κατά την επιστροφή θα ακολουθείται το ίδιο δρομολόγιο. Η νέα λεωφορειακή γραμμή θα διέρχεται από 11 υφιστάμενες στάσεις. Κατά τη μετάβαση θα σταματά στις εξής στάσεις: 25ης Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγίας Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλ. Δημοκρατίας και Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός με τέρμα τον τερματικό σταθμό Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Κατά την επιστροφή θα γίνεται χρήση των στάσεων Ζωγράφου, Πλ. Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγίας Σοφίας, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Μ. Μπότσαρη, 25ης Μαρτίουμε τέρμα τον σταθμό Νέα Ελβετία.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από 17 λεωφορεία, από τις 05:00 το πρωί μέχρι τις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα, τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή ενώ τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο τα δρομολόγια θα σταματούν στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα.

Η διαδρομή που θα ακολουθούν τα λεωφορεία είναι η εξής:

Μετάβαση: Σταθμός Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας, Μιχ. Ψελλού, δεξιόστροφος ελιγμός στην παράπλευρη Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανίων, Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατία, Μοναστηρίου, Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Επιστροφή: Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Μοναστηρίου, Εγνατία, Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Μιχ. Ψελλού, Σταθμός Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας.

«Μετά από σειρά συσκέψεων ΟΣΕΘ και ΟΑΣΘ και την άψογη συνεργασία των υπηρεσιακών παραγόντων των δύο οργανισμών, αποφασίστηκε η ακριβής χάραξη της νέας αστικής λεωφορειακής γραμμής που θα αναπληρώσει το Μετρό για περίπου έναν μήνα. Πρόκειται για μια γραμμή που θα έχει χαρακτήρα express με 11 στάσεις για την άμεση και ασφαλή μετάβαση των επιβατών από τον σταθμό Νέα Ελβετία στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό με της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ Γιάννης Τόσκας.

Σε λειτουργία η νέα λεωφορειακή γραμμή Ν. Ελβετία-Πανόραμα (58Μ)

Με μια νέα λεωφορειακή γραμμή, την 58Μ, ενισχύεται ο δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, που θα ξεκινά και θα καταλήγει στον σταθμό μετεπιβίβασης Νέας Ελβετίας.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται με τέσσερα λεωφορεία τα οποία θα διέρχονται από 52 στάσεις κατά την μετάβαση και την επιστροφή.

Η νέα λεωφορειακή γραμμή θα λειτουργήσει σε πρώτη φάση, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της υπερυψωμένης γέφυρας ταχείας κυκλοφορίας (FlyOver).

Η νέα λεωφορειακή γραμμή θα ακολουθεί διαδρομή μέσω των οδών Στ. Καζαντζίδη, Χαριλάου-Θέρμης, Θέρμης – Πανοράματος, Βενιζέλου, Κομνηνών, Μαντζαρίδη, Πέτρου Λεβαντή, Σταδίου, Πυθαγόρα θα επιστρέφει μέσω της οδού Θέρμης Πανοράματος- Χαριλάου Θέρμης- Στέλιου Καζαντζίδη με αφετηρία και τερματισμό τον Σταθμό Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας.