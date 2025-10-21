Οπαδός του Άρη χάρισε τα χρήματα που κέρδισε σε τηλεπαιχνίδι στη δομή που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Άλκη Καμπανού

Ένας καθηγητής και φίλαθλος του Άρη, ο Γιώργος Λαϊνάκης, κέρδισε ένα μεγάλο ποσό στο τηλεπαιχνίδι, The Chase, και το χάρισε στη δομή που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Άλκη Καμπανού.

Ο κ. Λαϊνάκης συμμετείχε στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «The Chase», όπου κατάφερε να κερδίσει το ποσό των 5.400 ευρώ. Όπως ο ίδιος δήλωσε, τα χρήματα αυτά δεν θα τα κρατήσει για προσωπική του χρήση.

Παρά την αρχική αμφιβολία της συζύγου του, η οποία του είπε «Δεν θα τα καταφέρεις», ο ίδιος την διέψευσε πανηγυρικά. Ωστόσο, η νίκη του αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς το σύνολο του ποσού θα διατεθεί στη «Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 – Εις το όνομα του Άλκη».

Η ανακοίνωση της «Δομής 1ης Φεβρουαρίου 20222 – Εις το όνομα του Άλκη»

Δημόσια ευχαριστήρια ανακοίνωση εξέδωσε η «Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 – Εις το Όνομα του Άλκη», με αφορμή την πρόθεση του Γιώργου Λαινάκη, να δωρίσει ένα μέρος από το χρηματικό ποσό που κέρδισε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 – Εις το Όνομα του Άλκη αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημοσίως το μέλος μας κ. Γιώργο Λαινάκη για την ευγενική του πρόθεση να δωρίσει ένα μέρος από τις 2.000€ που κέρδισε πρόσφατα σε γνωστό τηλεπαιχνίδι.

Γιώργο σε ευχαριστούμε για τη σκέψη σου και μόνο!

Ίσως έτσι δείχνεις ένα μονοπάτι έμπρακτης στήριξης Εθελοντικών οργανώσεων που οι δράσεις τους έχουν δημιουργήσει μεγάλο αποτύπωμα στην κοινωνία.

Ο Γιώργος με την επαγγελματική ιδιότητα του ως εκπαιδευτικός δημιούργησε ήδη τον Ιούνιο του 2025, στο σχολείο που υπηρετεί, μία εξαιρετική δράση για τη συνύπαρξη των χρωμάτων, στην κατεύθυνση του 3ου άξονα δράσεων μας που είναι η αλλαγή της οπαδικής και όχι μόνο κουλτούρας στην Ελλάδα.

Επίσης έλαβε μέρος στον 1ο Αγώνα δρόμου για την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ που διοργανώσαμε στις 2 Φεβρουαρίου 2025.

Η ευγενική σκέψη του για ενίσχυση της Δομής έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να βρούμε ούτε 1€ χορηγία ώστε να διοργανώσουμε τον 2ο Αγώνα δρόμου για την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 και έτσι, κατά πάσα πιθανότητα, ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ.

Κινούμαστε με όση δύναμη μας δίνει η κοινωνία και μάλιστα τις περισσότερες φορές υπερβάλλουμε εαυτόν…

Υ.Γ. : Τέλος, ευχαριστούμε πολύ όλα τα μέσα που δημοσιοποίησαν την προσφορά του Γιώργου, έστω και με λανθασμένη κατανόηση και αναφέροντας ένα εντελώς λάθος ποσό.