Νέα στοιχεία σοκ για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Υπέστη θρόμβωση στα πρώτα 10 λεπτά της πλασμαφαίρεσης

Σημαντικά νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη θρόμβωση σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Η διαδικασία φέρεται να ξεκίνησε στις 14:14 και, περίπου εννέα με δέκα λεπτά αργότερα, το μηχάνημα κατέγραψε το πρώτο alert για την υγεία του ασθενούς, με την ένδειξη να αφορά πιθανή θρόμβωση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μηχάνημα έχει καταγράψει τη στιγμή που ο τραγουδιστής εμφάνισε πρόβλημα. Ακολούθησαν και άλλα alerts, ενώ η λειτουργία του μηχανήματος συνεχίστηκε μέχρι τις 14:56.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο γιατρός θα έπρεπε να αποσυνδέσει αμέσως τον ασθενή από το μηχάνημα και να προχωρήσει σε άλλες ενέργειες προκειμένου να τον επαναφέρει. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να παραμείνει συνδεδεμένος στο μηχάνημα για συνολικά 42 λεπτά.

Βίντεο και φωτογραφίες από τη διαδικασία

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ιατρός είχε διαγράψει από το κινητό της ένα βίντεο και δύο φωτογραφίες όπου απεικονίζεται ο γνωστός τραγουδιστής.

Στα ντοκουμέντα καταγράφεται ο Γιώργος Μαζωνάκης πάνω στην ιατρική καρέκλα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εικόνα του τραγουδιστή στο συγκεκριμένο υλικό φέρεται να αποτυπώνει ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση.

Τα συγκεκριμένα αρχεία φέρεται να διαγράφηκαν λίγο πριν η γιατρός μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα, περίπου στις 19:09.