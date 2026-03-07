Νέα πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων σήμερα από το Ντουμπάι προς την Αθήνα

Ειδική πτήση από το Ντουμπάι προς την Αθήνα με την Emirates εξασφαλίστηκε για σήμερα, Σάββατο 7 Μαρτίου, για την επιστροφή Ελλήνων πολιτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έπειτα από πρωτοβουλία του υπουργείου Εξωτερικών.

Οι Έλληνες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα καλούνται να αποστείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση sec.gen@mfa.gr, αναφέροντας στο θέμα «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ EMIRATES».

Η αποστολή των στοιχείων αφορά και όσους έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα επαναπατρισμού της Πρεσβείας Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Υπενθυμίζεται πως υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια την Πέμπτη 5 Μαρτίου οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΞ, συνολικά 315 Έλληνες επαναπατρίστηκαν την Πέμπτη μόνο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ ακόμη 10 άτομα από την Ιερουσαλήμ έφτασαν στη χώρα μας μέσω Αιγύπτου.