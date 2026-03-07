MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων σήμερα από το Ντουμπάι προς την Αθήνα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ειδική πτήση από το Ντουμπάι προς την Αθήνα με την Emirates εξασφαλίστηκε για σήμερα, Σάββατο 7 Μαρτίου, για την επιστροφή Ελλήνων πολιτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έπειτα από πρωτοβουλία του υπουργείου Εξωτερικών.

Οι Έλληνες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα καλούνται να αποστείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση sec.gen@mfa.gr, αναφέροντας στο θέμα «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ EMIRATES».

Η αποστολή των στοιχείων αφορά και όσους έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα επαναπατρισμού της Πρεσβείας Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Υπενθυμίζεται πως υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια την Πέμπτη 5 Μαρτίου οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΞ, συνολικά 315 Έλληνες επαναπατρίστηκαν την Πέμπτη μόνο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ ακόμη 10 άτομα από την Ιερουσαλήμ έφτασαν στη χώρα μας μέσω Αιγύπτου.

Αθήνα Ντουμπάι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος υποβαθμίζει τις πληροφορίες ότι η Ρωσία ενημερώνει το Ιράν για αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στη Μέση Ανατολή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Εθνική Ελλάδας: Διέρρευσε η νέα εκτός έδρας φανέλα – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Λιβάνιος για αυτοδιοικητικές εκλογές 2028: “Παραβάν με τάμπλετ αντί για ψηφοδέλτιο”

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Βάσω Λασκαράκη για ηλικία: Ίσως όταν έρθει το 5 μπροστά να ταραχτώ, με το 4 είμαι ακόμα καλά

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Πρωθυπουργός Λιβάνου: Στη χώρα αρχίζει να διαγράφεται μια ανθρωπιστική καταστροφή

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Σαουδική Αραβία: Τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα αναχαιτίσθηκαν ανατολικά του Ριάντ