MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον καταπέλτη του πλοίου “Νήσος Σάμος” για να διαμαρτυρηθούν – Δείτε εικόνες

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με περίπου 200 επιβάτες, στην πλειοψηφία τους στρατιώτες που επέστρεφαν ή έφευγαν με άδεια και άτομα που αποδεδειγμένα έπρεπε να ταξιδέψουν κυρίως για λόγους υγείας, αναχώρησε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα από το λιμάνι της Μυτιλήνης το πλοίο ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ για Χίο και Πειραιά.

Είχε προηγηθεί αποκλεισμός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού και κατάληψη του καταπέλτη του πλοίου από ομάδες κτηνοτρόφων που διαμαρτύρονταν για τις επιπτώσεις από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον αφθώδη πυρετό.

Σύμφωνα με τον κεντρικό πράκτορα της ναυτιλιακής εταιρείας, εκτός πλοίου έμειναν περί τους 200 επιβάτες και όλα τα φορτηγά και τα ΙΧ αυτοκίνητα που έπρεπε να ταξιδέψουν.

Δείτε εικόνες:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

