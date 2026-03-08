MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μουσική παράσταση “Στης Γυναίκας τα Μάτια” σήμερα στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου διοργανώνει τη μουσική παράσταση «ΣΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣΤΑΜΑΤΙΑ», ένα καλλιτεχνικό αφιέρωμα στη γυναικεία εμπειρία μέσα από τη μουσική και την ερμηνεία.

Η παράσταση αποτελεί δημιουργία της StaMatia, του καλλιτεχνικού project της μέτζο σοπράνο Σταματία Μολλούδη, και είναι αφιερωμένη στη δύναμη και την ευαισθησία της γυναίκας, στον έρωτα και την απώλεια, στην αντοχή αλλά και στις πληγές που τη διαμορφώνουν.

Το καλλιτεχνικό σύμπαν της StaMatia επιχειρεί να φέρει τον λυρικό ήχο πιο κοντά στο κοινό, μετατρέποντάς τον σε μια εμπειρία οικεία, ζωντανή και ανθρώπινη για κάθε ακροατή. Στη σκηνή, η Σταματία Μολλούδη πλαισιώνεται από γυναικείο μουσικό σύνολο, το οποίο αποτελείται από πιάνο, άρπα, κανονάκι, φλάουτο, βιολοντσέλο, κρουστά και φωνητικά.

Το πρόγραμμα της παράστασης περιλαμβάνει πρωτότυπες διασκευές από άριες όπερας και οπερέτας, μουσικό θέατρο, κινηματογραφική μουσική καθώς και έργα της διεθνούς μουσικής σκηνής, με έντονα στοιχεία από την ανατολίτικη και ελληνική μουσική παράδοση. Τη μουσική εμπειρία συμπληρώνουν εικαστικές προβολές, οι οποίες ενισχύουν τη δραματουργία και το σκηνικό σύμπαν της παράστασης.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 19:00 με τελετή βράβευσης εθελοντριών γυναικών του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η μουσική παράσταση «ΣΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣΤΑΜΑΤΙΑ».

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας



