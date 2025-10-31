Βίντεο σοκ: Η στιγμή που το ροτβάιλερ επιτίθεται στον ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα – Αστυνομικός το πυροβόλησε για να τον σώσει

Σοβαρό περιστατικό με επίθεση ενός ροτβάιλερ σε έναν 76χρονο σημειώθηκε στη Μεσσηνία, λίγο πριν τις 14:00 μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο ηλικιωμένος υπέστη βαριά τραύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο 76χρονος ήταν ο ιδιοκτήτης του ροτβάιλερ που του επιτέθηκε και τον τραυμάτισε πολύ σοβαρά, στην περιοχή του Αγίου Φλώρου στη Μεσσηνία.

Στο σημείο έσπευσε αρχικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως το πλήρωμα δεν κατάφερε να προσεγγίσει τον τραυματία, καθώς ο σκύλος συνέχιζε να είναι εξαιρετικά επιθετικός.

Κατόπιν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι προσπάθησαν να περιορίσουν το ζώο χωρίς αποτέλεσμα.

Μάλιστα, τη στιγμή που το ροτβάιλερ είχε πέσει πάνω στον ηλικιωμένο και τον κατασπάραζε, ένας από τους αστυνομικούς αναγκάστηκε να το πυροβολήσει και να το σκοτώσει, προκειμένου να σώσει τη ζωή του 76χρονου.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του σοβαρού περιστατικού.

Δείτε το βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες