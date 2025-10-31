MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βίντεο σοκ: Η στιγμή που το ροτβάιλερ επιτίθεται στον ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα – Αστυνομικός το πυροβόλησε για να τον σώσει

|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό περιστατικό με επίθεση ενός ροτβάιλερ σε έναν 76χρονο σημειώθηκε στη Μεσσηνία, λίγο πριν τις 14:00 μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο ηλικιωμένος υπέστη βαριά τραύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο 76χρονος ήταν ο ιδιοκτήτης του ροτβάιλερ που του επιτέθηκε και τον τραυμάτισε πολύ σοβαρά, στην περιοχή του Αγίου Φλώρου στη Μεσσηνία.

Στο σημείο έσπευσε αρχικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως το πλήρωμα δεν κατάφερε να προσεγγίσει τον τραυματία, καθώς ο σκύλος συνέχιζε να είναι εξαιρετικά επιθετικός.

Κατόπιν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι προσπάθησαν να περιορίσουν το ζώο χωρίς αποτέλεσμα.

Μάλιστα, τη στιγμή που το ροτβάιλερ είχε πέσει πάνω στον ηλικιωμένο και τον κατασπάραζε, ένας από τους αστυνομικούς αναγκάστηκε να το πυροβολήσει και να το σκοτώσει, προκειμένου να σώσει τη ζωή του 76χρονου.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του σοβαρού περιστατικού.

Δείτε το βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες

Επίθεση σκύλου Μεσσηνία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 7 ώρες πριν

Τροχαία στην ΕΕ: Tο 25% όλων των θανάτων σχετίζονται με το αλκοόλ

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Οικογένεια Ισραηλινού ομήρου τον κήδευσε για τρίτη φορά – “Καμία μητέρα δεν θα έπρεπε να σταθεί τρεις φορές μπροστά στον ανοιχτό τάφο του γιου της”

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Βρετανία: Αφαιρούνται όλοι οι τίτλοι από τον Άντριου, χάνει και το “πρίγκιπας” – Ο Κάρολος τον διώχνει από την βασιλική κατοικία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Αχιλλέας Μπέος: Έχω πάει σεξουαλικά και με μαύρες σε μικρή ηλικία, πώς είμαι ρατσιστής;

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Βασίλης Τερλέγκας για Σταμάτη Γονίδη: “Πιστεύω ότι μπορεί να έχει κάποια αγιότητα πάνω του”

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Κατερίνα Διδασκάλου: Διατηρούμαι λαμπερή γιατί δεν κρίνω, πίνω νερό και κάνω καλές σκέψεις