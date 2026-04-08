Μεγάλη προσοχή: Νέα απάτη με το Fuel Pass – Δείτε το μήνυμα που στέλνουν οι επιτήδειοι

Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, με επιτήδειους να αποστέλλουν παραπλανητικά μηνύματα σχετικά με το πρόγραμμα Fuel Pass, επιχειρώντας να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία και κωδικούς πολιτών.

Συγκεκριμένα, τα μηνύματα αποστέλλονται από 12ψήφιο αριθμό, όπως ο 447481838437, και εμφανίζονται ως δήθεν επίσημη ειδοποίηση από το gov.gr. Οι αποδέκτες ενημερώνονται ότι δικαιούνται οικονομική ενίσχυση καυσίμων μέσω του υποτιθέμενου «Fuel Pass III» και καλούνται να ενεργοποιήσουν άμεσα την κάρτα τους μέσω συνδέσμου.

Το μήνυμα περιλαμβάνει σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα, η οποία μιμείται την επίσημη πλατφόρμα, με σκοπό την υποκλοπή ευαίσθητων στοιχείων, όπως τραπεζικοί κωδικοί ή προσωπικά δεδομένα. Παράλληλα, ασκείται πίεση στους χρήστες, καθώς αναφέρεται ότι η μη άμεση ενεργοποίηση θα οδηγήσει σε απώλεια της επιδότησης.

Ολόκληρο το μήνυμα:

«Επίσημη Ειδοποίηση gov .gr – Fuel Pass III

Δικαιούστε οικονομική ενίσχυση καυσίμων μέσω του προγράμματος Fuel Pass III.

Για να πιστωθεί το ποσό στον λογαριασμό σας, είναι απαραίτητη η άμεση ενεργοποίηση της κάρτας σας στην επίσημη πλατφόρμα gov .gr:

https://service-vouchers.cc/fuelpass

Σημαντικό: Η μη ενεργοποίηση εντός της προθεσμίας θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης.

Αν ο παραπάνω σύνδεσμος δεν λειτουργεί, απαντήστε με “Y” για να λάβετε νέο σύνδεσμο ενεργοποίησης.

Ελληνική Δημοκρατία – Υπουργείο Οικονομικών».

