Με τρεις παρελάσεις θα εορταστεί η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Παύλου Μελά

Με λαμπρότητα και επισημότητα θα εορταστεί η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Παύλου Μελά.

Οι εκδηλώσεις ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου ξεκινούν στις 10:00 με την τέλεση της Δοξολογίας σε Ιερούς Ναούς της Σταυρούπολης, της Πολίχνης και της Ευκαρπίας. Θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση στα κατά τόπους ηρώα.

Στις 10:45 θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση μαθητών και συλλόγων στην Ευκαρπία και στις 11:00 οι παρελάσεις σε Σταυρούπολη και Πολίχνη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

10:00 π.μ. Δοξολογία στους Ιερούς ναούς

Σταυρούπολη: Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου

Πολίχνη: Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος

Ευκαρπία: Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου

10:15 π.μ. Τελετές ανά δημοτική κοινότητα στα μνημεία των πεσόντων ηρώων

Επιμνημόσυνη δέηση, Εκφώνηση πανηγυρικού λόγου, Κατάθεση στεφάνων

10:45 π.μ. Παρέλαση μαθητών και συλλόγων στην Ευκαρπία (οδός Πολυτεχνείου).

11:00 π.μ. Παρέλαση μαθητών και συλλόγων στη Σταυρούπολη (οδός Αμπελοκήπων) και στην Πολίχνη (οδός Αγνώστου Στρατιώτου).