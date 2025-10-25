Κρήτη: Viral το σημάδι τουρίστριας από δάγκωμα θαλάσσιας χελώνας

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο τουρίστριας, που δέχτηκε δάγκωμα από θάλασσα χελώνα στην Κρήτη.

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε έγινε το περιστατικό και σε ποια περιοχή του νησιού, όμως το βίντεο σημάδι που άφησε η χελώνα στην γυναίκα έχει γίνει viral.

Χρήστες των social media σχολίασαν τον… μπλε προσαγωγό της γυναίκας αλλά και τον πόνο που προφανώς ένοιωσε.

Μάλιστα η γυναίκα φαίνεται πως έχει δεχτεί “διπλή επίθεση” από τη χελώνα, αφού έχει άλλο ένα σημάδι στο αριστερό της πόδι, πάνω από τον αστράγαλο.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα περιστατικά καταγράφονται τα δύο τελευταία χρόνια στο νησί και ειδικά στο Μαράθι, με τους ειδικούς να προειδοποιούν τους κολυμβητές να μην πλησιάζουν τις θαλάσσιες χελώνες καθώς τα ζώα νιώθουν απειλή και υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να “επιτεθούν”.