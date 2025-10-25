MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρήτη: Viral το σημάδι τουρίστριας από δάγκωμα θαλάσσιας χελώνας

|
THESTIVAL TEAM

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο τουρίστριας, που δέχτηκε δάγκωμα από θάλασσα χελώνα στην Κρήτη.

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε έγινε το περιστατικό και σε ποια περιοχή του νησιού, όμως το βίντεο σημάδι που άφησε η χελώνα στην γυναίκα έχει γίνει viral.

Χρήστες των social media σχολίασαν τον… μπλε προσαγωγό της γυναίκας αλλά και τον πόνο που προφανώς ένοιωσε.

Μάλιστα η γυναίκα φαίνεται πως έχει δεχτεί “διπλή επίθεση” από τη χελώνα, αφού έχει άλλο ένα σημάδι στο αριστερό της πόδι, πάνω από τον αστράγαλο.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα περιστατικά καταγράφονται τα δύο τελευταία χρόνια στο νησί και ειδικά στο Μαράθι, με τους ειδικούς να προειδοποιούν τους κολυμβητές να μην πλησιάζουν τις θαλάσσιες χελώνες καθώς τα ζώα νιώθουν απειλή και υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να “επιτεθούν”.

Κρήτη Χελώνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Τραγωδία στη Ρώμη: Ιάπωνας τουρίστας σκοτώθηκε πέφτοντας από τον εξωτερικό τοίχο του Πάνθεον

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Ανδρουλάκης για τα 4 χρόνια από τον θάνατο της Φ. Γεννηματά: Συνεχίζουμε στον δρόμο ενότητας και αυτονομίας που χάραξε η Φώφη Γεννηματά

ΚΑΙΡΟΣ 15 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Ηρακλής: Οι επιλογές Σπανού για Νίκη Βόλου-Αυτή είναι η αποστολή για το αυριανό ματς

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Σταύρος Νικολαΐδης για Φιλιππίδη: Εγώ δεν έχω κάτι με τον Πέτρο, θα συνεργαζόμουν μαζί του

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Γερμανού για Σαββόπουλο: “Θα τον αποχαιρετήσουμε χαμογελαστά, πήρε μαζί του κομμάτια της εφηβείας μου”