Κρήτη: Βίντεο του ναυαγίου με τους μετανάστες έχει το Λιμενικό – Πάνω από 20 οι αγνοούμενοι

Οι έρευνες στους Καλούς Λιμένες Κρήτης μετά το ναυάγιο με τους μετανάστες συνεχίζονται με το Λιμενικό να έχει στα χέρια του βίντεο από τη στιγμή που βυθίζεται η ξύλινη βάρκα.

Στο βίντεο που έχει στα χέρια του Λιμενικό έχει καταγραφεί καρέ καρέ η τραγωδία με τους μετανάστες που χάνονται στα νερά του Κρητικού πελάγους.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται το φορτηγό πλοίο (Φ/Γ) με σημαία Παναμά, το οποίο διερχόταν περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, να πλησιάζει την υπερφορτωμένη ξύλινη βάρκα με τους 50 έως 52 επιβαίνοντες. Όλοι είναι ακόμη ζωντανοί.

Οι πληροφορίες του patris.gr σχετικά με το βίντεο αναφέρουν ότι μόλις το πλοίο πλησιάζει, μέλη του πληρώματος πετούν τα πρώτα σκοινιά προς τη βάρκα. Είναι η κρίσιμη στιγμή. Οι μετανάστες, στην προσπάθειά τους να σωθούν, κινούνται απότομα προς τη μία πλευρά για να τα πιάσουν. Οι ναυτικοί αντιλαμβάνονται αμέσως τον κίνδυνο ανατροπής της βάρκας.

Στο βίντεο ακούγονται καθαρά οι φωνές τους: «Danger, danger». Προειδοποιούν, φωνάζουν και προσπαθούν να αποτρέψουν το αναπόφευκτο.

Τρεις άνθρωποι καταφέρνουν να αρπάξουν τα σκοινιά, να ανέβουν στο φορτηγό πλοίο και να σωθούν. Οι υπόλοιποι, κινούμενοι μαζικά προς τη μία πλευρά, ανατρέπουν τη βάρκα. Μέσα σε δευτερόλεπτα, η θάλασσα καταπίνει δεκάδες ανθρώπους. Τουλάχιστον τέσσερις χάνουν τη ζωή τους στα παγωμένα νερά.

Ακολουθεί επιχείρηση διάσωσης υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Σκάφη του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή της Frontex, σπεύδουν στο σημείο. Είκοσι άτομα ανασύρονται ζωντανά από τη θάλασσα. Ωστόσο, πάνω από 20 ακόμα αγνοούνται.