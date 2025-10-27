MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρήτη: Στη ΜΕΘ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 11χρονο αγόρι έπειτα από ατύχημα με πατίνι στο Ηράκλειο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ εισήχθη ένας 11χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά με από πτώση με το πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost όλα συνέβησαν χθες το μεσημέρι όταν ένας 11χρονος έκανε πατίνι σε περιοχή των Χανίων. Κάποια στιγμή κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε. Από την πτώση τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους περαστικούς να ειδοποιούν τις αρχές.

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τον 11χρονο στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί οι γιατροί είδαν ότι φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Στη συνέχεια λόγω της σοβαρής κατάστασης της υγείας του έκριναν την μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ όπου εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων.

Χανιά

