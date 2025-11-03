MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κορωπί: “Θα την πάρω πίσω στη Λιθουανία” – Τι λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

|
THESTIVAL TEAM

Σε σοκ παραμένει η 40χρονη που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 50χρονο σύντροφό της στο Κορωπί. 

«Θέλω να πάρω την κόρη μου και τα παιδιά της και να πάμε στη Λιθουανία», είπε μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

Επιβεβαίωσε πως δεν θυμάται τι έγινε καθώς η μνήμη της δεν είναι καλά ακόμη και δήλωσε βέβαιη ότι δεν θέλει να καλύψει τον δράστη.

«Ανησυχούμε πολύ και θέλουμε η Άγκνες να ανακτήσει τη μνήμη της το συντομότερο δυνατό, ώστε ο κακοποιητής να μην μπορεί να έχει επαφή μαζί της και με τα παιδιά της» είπε χαρακτηριστικά.

«Αγαπάει πολύ τα παιδιά της, είναι μια αφοσιωμένη μητέρα, ήμουν ενθουσιασμένη με το πόσο καλή μητέρα ήταν, όλα ήταν καθαρά, μαγείρευε πάντα γι’ αυτά, όλη της η ζωή ήταν αφιερωμένη σε αυτά. Ήταν πολύ χαρούμενη μαζί τους, τα αγαπούσε πολύ. Ο σύζυγός της δεν τη βοηθούσε ποτέ. Και μετά της συνέβη αυτό το φρικτό πράγμα και δεν είναι πλέον ο εαυτός της και είναι πολύ μπερδεμένη και το τραύμα είναι μεγάλο. Ανησυχούμε πολύ, δεν ξέρουμε πώς να τη βοηθήσουμε. Και τώρα είναι πολύ μπερδεμένη, είναι σε μία τραγική κατάσταση, λόγω της σχέσης με τον… στην πραγματικότητα μου είχε πει ότι όταν ήταν στην Εσθονία ήταν πιο εύκολο για εκείνη επειδή ο Γιώργος δεν ήταν πολύ καλός άνθρωπος και μάλωναν πολύ συχνά» πρόσθεσε.

«Αν η Άγκνες το θέλει θα την πάρουμε πίσω (στη Λιθουανία). Αυτή τη στιγμή τη βοηθάμε να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Ο σύζυγός μου τη φροντίζει τώρα» είπε ακόμη.

Κορωπί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια έξω από τα δικαστήρια πριν την έναρξη του Εφετείου για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Βορίζια: Από πυροβολισμό και όχι από ανακοπή πέθανε η 56χρονη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Βορίζια: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Νετανιάχου: Η Χαμάς διατηρεί δυνάμεις σε δύο απομονωμένα σημεία στη Γάζα, θα τις εξαλείψουμε

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Πένθος για την Αγγελική Νικολούλη – “Μανούλα μου θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου, τα παιδιά μας που χάσαμε”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Βεντέτα στα Βορίζια: “Χτενίζουν” το χωριό οι αστυνομικοί – “Θα παραμείνουν όσο χρειαστεί” λέει η Δημογλίδου