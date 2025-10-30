MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κομοτηνή: Έντονη ανησυχία από νεκρά ζώα που βρέθηκαν σε εγκαταλελειμμένη περιοχή στον Ίασμο

Ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει στις κτηνιατρικές και υγειονομικές αρχές της Ροδόπης, η εύρεση νεκρών ζώων συντροφιάς αλλά και παραγωγικών ζώων, όπως αιγοπρόβατα, σε εγκαταλελειμμένη περιοχή του Ιάσμου.

Τα νεκρά ζώα εντοπίστηκαν σε ανενεργές υπαίθριες εγκαταστάσεις της πρώην τοπικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, που τελούν υπό εκκαθάριση, στον Ίασμο Ροδόπης. Πρόκειται για μια εγκαταλελειμμένη περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε αυτοσχέδιο ανεξέλεγκτο σκουπιδότοπο.

Ανάμεσα σε ογκώδη αλλά και οικιακά απορρίμματα εντοπίστηκαν πτώματα ζώων, προκαλώντας την έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας του Ιάσμου.

Ο προϊστάμενος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Νίκος Φωτεινιάς, σε δηλώσεις του τόνισε πως πρόκειται για στην αρμοδιότητα του δήμου Ιάσμου.

Πριν από λίγες μέρες μάλιστα, φιλοζωικός σύλλογος από την Ξάνθη, επισκέφθηκε την περιοχή και προχώρησε σε επίσημη καταγγελία προς την αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ζώα Κομοτηνή

