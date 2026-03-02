MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κολωνός: Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη, είχε κίρρωση του ήπατος και είχε χτυπηθεί, λέει ο ιατροδικαστής

THESTIVAL TEAM

Στο συμπέρασμα πως τελικά δεν ήταν έγκυος η 31χρονη που έχασε τη ζωή της στον Κολωνό κατέληξε, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της γυναίκας.

Συγκεκριμένα, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πως η γυναίκα είχε κίρρωση του ήπατος και πως ήταν χτυπημένη πολύ άσχημα. Την ίδια ώρα, ο σύντροφός της που έχει συλληφθεί αρνείται πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και επιμένει πως η γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από σκάλες.

Ωστόσο, όπως έγραψε και νωρίτερα το protothema.gr, από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί προκύπτουν μια σειρά στοιχείων που «δείχνουν» ότι η γυναίκα είχε ξυλοκοπηθεί.

Εκτός από τον ιατροδικαστή, ο οποίος ανέφερε ότι τα χτυπήματα που φέρει η γυναίκα δεν συνάδουν με πτώση από τις σκάλες, και από τις καταθέσεις που έχουν δοθεί αποκαλύπτεται πως το ζευγάρι τσακωνόταν συχνά και πως, από το σπίτι τους, ακουγόταν φασαρία και δυνατές φωνές -ακόμα και την ημέρα του θανάτου της γυναίκας.

Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν πως, ακόμα και ο αδερφός του συλληφθέντα, ανέφερε πως ο άνδρας ήταν γενικά οξύθυμος και κακοποιητικός, ενώ το ίδιο σημείωσαν και άλλα άτομα από το συγγενικό του περιβάλλον.

Ακόμα και η ίδια η 31χρονη φέρεται να είχε μιλήσει για την κακοποίηση που υφίστατο στους φίλους της και, σύμφωνα με το Star, το τελευταίο διάστημα ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες.

Τέλος, οι αστυνομικοί εξετάζουν μια μαρτυρία ενός πολίτη ο οποίος ανέφερε ότι, την ημέρα που έγινε η τραγωδία, το ΕΚΑΒ δεν κλήθηκε από τον σύντροφό της 31χρονης αλλά από μία κάτοικο της περιοχής. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει επικοινωνήσει με το ΕΚΑΒ και αναμένει σχετική ενημέρωση.

