Καβάλα: “Ο πατέρας είναι σε άσχημη κατάσταση, ήταν η κακιά στιγμή” λέει ο θείος της 3χρονης που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Μέσα σε κλίμα οδύνης, φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν σήμερα στη Λάρισα το τρίχρονο κοριτσάκι που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το Μεγάλο Σάββατο (11/04) στην Καβάλα.

Το τρίχρονο κοριτσάκι βρήκε φριχτό θάνατο μετά το θανατηφόρο τροχαίο το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, όταν ο 28χρονος πατέρας της, που οδηγούσε το αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που οδηγούσε 51χρονος στην Εθνική Οδό Καβάλας-Σερρών.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν επίσης η 27χρονη σύζυγός του, που τραυματίστηκε σοβαρά, ο 10χρονος γιος τους, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε, καθώς και το τρίχρονο κορίτσι τους, που τραυματίστηκε θανάσιμα. Το παιδί βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του, στη μπροστινή θέση του οχήματος.

Η 27χρονη μητέρα νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ το 10χρονο αγόρι έχει υποστεί σοβαρές κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και νοσηλεύεται στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Ο θείος του τρίχρονου κοριτσιού, εμφανώς σοκαρισμένος, περιγράφει στο newsit.gr όσα έγιναν: «Όλη η οικογένεια πήγαινε σε μια εκκλησία για να προσκυνήσει λόγω των ημερών. Κάποια στιγμή ο πατέρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έγινε μετωπική σύγκρουση με ένα ταξί.

Η μικρή καθόταν στο μπροστινό κάθισμα μαζί με τη μητέρα της, ήταν λάθος, βέβαια. Ο πατέρας δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, όμως το αυτοκίνητο ήταν ασφαλισμένο, είχε περάσει ΚΤΕΟ και όλα τα νόμιμα. Είχε κάνει εγγραφή για να βγάλει δίπλωμα, αλλά λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν το ολοκλήρωσε.

Μας είπε ότι πιθανόν υπήρχαν λάδια στο σημείο και γλίστρησε, όμως όταν πήγαμε εκεί δεν βρήκαμε κάτι. Δυστυχώς πολλοί βάζουν τα παιδιά στο μπροστινό κάθισμα. Δεν το περίμενε ούτε ο ίδιος να συμβεί αυτό. Ποιος πατέρας θέλει να σκοτώσει τα παιδιά του; Κανείς.

Η μητέρα της μικρής είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει επηρεαστεί και η καρδιά της και φέρει χτυπήματα σε όλο το σώμα. Οι γιατροί μάς είπαν ότι η κατάστασή της είναι κρίσιμη και υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της. Μακάρι να γίνει ένα θαύμα.

Και το αγοράκι έχει τραυματιστεί σοβαρά, αλλά ευτυχώς έχει παρουσιάσει μια μικρή βελτίωση. Έχει χτυπήματα στους πνεύμονες, το συκώτι, τον θώρακα και το στέρνο. Οι γιατροί είπαν πως αν κάνει κάποια λάθος κίνηση, η κατάστασή του μπορεί να επιδεινωθεί δραματικά.

Ο πατέρας είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και προσπαθούμε όλοι να είμαστε δίπλα του. Ήταν η κακιά στιγμή, η μοίρα. Σήμερα έγινε και η κηδεία της μικρής. Να μη συμβεί σε κανέναν αυτό το κακό».