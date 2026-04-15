Καβάλα: Με μπομπονιέρες και λουλούδια το τελευταίο αντίο στην 3χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Σπαραγμός στην κηδεία της 3χρονης που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν το παιδί με μπομπονιέρες, ροζ τούλια και λευκά λουλούδια, χωρίς να μπορούν να πιστέψουν το τραγικό παιχνίδι που τους έπαιξε η μοίρα.

Η κηδεία της 3χρονης έγινε σήμερα (15.04.2026) σε κλίμα βαθιάς οδύνης, τη στιγμή που η μητέρα της συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Τα τραύματα που υπέστη από το τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα είναι βαρύτατα. Ο θείος του κοριτσιού ανέβασε σπαρακτική ανάρτηση στα social media ζητώντας από τους πάντες να δώσουν το παρών «στον γάμο» της 3χρονης.

Στις φωτογραφίες φαίνεται το «μνημείο» που στήθηκε στο σπίτι τους για το 3χρονο παιδί. Φωτογραφίες της, ροζ τούλια, κουφέτα και λευκά – ροζ λουλούδια γεμίζουν το τοπίο.

«Είστε όλοι καλεσμένοι στο γάμο της πριγκίπισσας μας. Καλό παράδεισο καρδούλα μου, να δώσεις δύναμη στην μαμά για να ζήσει. Σ’ αγαπάμε πολύ», έγραψε.

Υπενθυμίζεται ότι το μοιραίο τροχαίο συνέβη στην επαρχιακή οδό Καβάλας-Σερρών, όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 28χρονος πατέρας του παιδιού και επέβαιναν η 27χρονη σύζυγός του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 51χρονος.

Αποτέλεσμα, ο θανάσιμος τραυματισμός του 3χρονου αγγέλου και ο τραυματισμός των υπολοίπων επιβαινόντων.