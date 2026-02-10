MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταγγελία του Πάνου Ρούτσι για μπράβους εντός της δικαστικής αίθουσας: “Μας ειρωνεύτηκαν, μας είπαν ότι είμαστε θέατρο”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Πάνος Ρούτσι προχώρησε σε μία απίστευτη καταγγελία, μετά το πέρας της δίκης τη Δευτέρα (9/2) στη Λάρισα, για το βιντεοληπτικό υλικό της μοιραίας εμπορικής αμαξοστοιχίας που το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συγκρούστηκε στα Τέμπη με επιβατική, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Όπως είπε έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας, «μπράβοι» βρέθηκαν εντός του μεγάρου ασκώντας ψυχολογική πίεση σε μητέρα θύματος. Μίλησε επίσης για «ξεφτίλα», για «πουλημένους», «για ανθρώπους που ειρωνεύονται τους συγγενείς και για θέατρο».

Σήμερα μιλώντας στον ΑΝΤ1, επανέλαβε την καταγγελία για την παρενόχληση των συγγενών μέσα στη δικαστική αίθουσα από «μπράβους».

«Οι συνήγοροι της άλλης πλευράς μας ειρωνεύτηκαν, με αποτέλεσμα να αντιδράσουμε και να υπάρξει συμπλοκή. Μας είπαν ότι είμαστε ένα θέατρο, κάτι που έχουν ξαναπεί. Τότε άναψαν τα αίματα και εμφανίστηκε ένας άνδρας που όπως μας είπαν ήταν ο οδηγός του κ. Καπερνάρου. Ήταν σαν μπράβος και μπήκε μπροστά σε μια μητέρα και της έλεγε «ποια είσαι εσύ».

Μάλιστα έκανε λόγο για απειλητικό ύφος και τόνισε πως «οι συνήγοροι δεν τους θέλουν στην αίθουσα για να μπορούν να ειρωνεύονται χωρίς αντίδραση».

Για τις δηλώσεις του Νίκου Πλακιά είπε πως «εδώ και δύο χρόνια έχουμε διαφορετική γραμμή, αλλά δεν θέλω να κατηγορήσω έναν άνθρωπο που έχει χάσει τα παιδιά του, δεν θέλω να σχολιάσω».

Επίσης για τη δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, είπε πως «αν και υπάρχει διάσπαση στην πλευρά των συγγενών», δεν θέλει να σχολιάζει τους τρόπους με τους οποίους ο καθένας βρίσκει για να δικαιωθεί.

Η συνήγορος υπεράσπισης οικογενειών θυμάτων κ. Χατζηκωνσταντίνου χθες μετά τη διακοπή της δίκης είπε: «δεν μπορεί όμως να στέκονται μπροστά στο χώρο των συνηγόρων ως υπερασπιστές δήθεν σωματοφύλακες, οδηγοί, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, οποιουδήποτε, δεν μπορώ να τους γνωρίζω προσωπικά, άνθρωποι που είναι άσχετοι. Και δεν είναι απλά άσχετοι, στάθηκαν για να προκαλέσουν τους συγγενείς, οι οποίοι οι συγγενείς ούτε εξύβρισαν ούτε άδικα εξοργίστηκαν, ούτε και ποινικά αδικήματα όπως κάποιος τους απείλησε ότι θα τους κάνει μηνύσεις, διέπραξαν. Αγανάκτησαν για την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής των παιδιών τους και των ανθρώπων τους».

Πάνος Ρούτσι

