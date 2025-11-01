Καλαμάτα: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 76χρονος που του επιτέθηκε ροτβάιλερ

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ διακομίστηκε διασωληνωμένος ένας 76χρονος άνδρας, έπειτα από άγρια επίθεση που δέχθηκε χθες στην Καλαμάτα από τον ίδιο του τον σκύλο.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες χρειάστηκαν σχεδόν μία ώρα για να καταφέρουν να τον απελευθερώσουν από το ζώο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άνδρας είχε πάει χθες το μεσημέρι, γύρω στις 13:00 να περιποιηθεί τα τραύματα που είχε ο σκύλος. Κατά τη διάρκεια που εισήλθε στον χώρο όπου βρισκόταν ο σκύλος ράτσας ροτβάιλερ του επιτέθηκε προκαλώντας του βαρύτατα τραύματα.

Η οικογένεια του 76χρονου δηλώνει ότι είχε στην κατοχή της το συγκεκριμένο σκύλο για περισσότερα από 10 χρόνια και ήταν αιφνίδια η επίθεση.

Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο σκύλος δεν είχε τη φροντίδα που έπρεπε. Όπως είναι φυσικό, η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη.