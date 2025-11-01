MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καλαμάτα: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 76χρονος που του επιτέθηκε ροτβάιλερ

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ διακομίστηκε διασωληνωμένος ένας 76χρονος άνδρας, έπειτα από άγρια επίθεση που δέχθηκε χθες στην Καλαμάτα από τον ίδιο του τον σκύλο.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες χρειάστηκαν σχεδόν μία ώρα για να καταφέρουν να τον απελευθερώσουν από το ζώο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άνδρας είχε πάει χθες το μεσημέρι, γύρω στις 13:00 να περιποιηθεί τα τραύματα που είχε ο σκύλος. Κατά τη διάρκεια που εισήλθε στον χώρο όπου βρισκόταν ο σκύλος ράτσας ροτβάιλερ του επιτέθηκε προκαλώντας του βαρύτατα τραύματα.

Η οικογένεια του 76χρονου δηλώνει ότι είχε στην κατοχή της το συγκεκριμένο σκύλο για περισσότερα από 10 χρόνια και ήταν αιφνίδια η επίθεση.

Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο σκύλος δεν είχε τη φροντίδα που έπρεπε. Όπως είναι φυσικό, η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη.

Επίθεση Καλαμάτα Σκύλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Στη φυλακή οδηγείται ο γνωστός τηλεοπτικός σεφ που συνελήφθη για φοροδιαφυγή

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Τουρκία: Ισόβια σε 11 άτομα για τη φωτιά με τους 78 νεκρούς σε χιονοδρομικό κέντρο

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

ΗΑΕ: Με σχεδόν 1000 δολάρια το φλιτζάνι, ο ακριβότερος καφές στον κόσμο έφθασε στο Ντουμπάι

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Χάρης Φραγκούλης: Δεν έχω ίντερνετ στο σπίτι, δεν έχω λεφτά να πάω στον οδοντίατρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Ο ΠτΔ Κ. Τασούλας με αντιπροσωπεία του νέου ΔΣ της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Στη Boυλή νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη – Ποιους πολιτικούς αφορά