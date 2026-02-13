Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή στο Ηράκλειο Κρήτης, με φορτηγό να παρασύρει πεζή.
Σύμφωνα με το patris.gr, το τροχαίο έγινε στο Γιόφυρο όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το φορτηγό παρέσυρε τη γυναίκα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η τραυματίας διακομίστηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- iOS 26.3: Η νέα λειτουργία που αλλάζει τα δεδομένα στα iPhone – Τι φέρνει η νέα έκδοση λογισμικού
- Παύλος Κοντογιαννίδης σε Γιάννη Στάνκογλου: Αν η αισθητική σου είναι σε όλα αυτά τα καθημερινά που παίζεις και αισθάνεσαι ότι είσαι δικαιωμένος, λυπάμαι
- Προσήχθη γιαγιά μαθητή που επιτέθηκε φραστικά στον διευθυντή του σχολείου επειδή διαφωνούσε με τους βαθμούς του εγγονού της