Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή στο Ηράκλειο Κρήτης, με φορτηγό να παρασύρει πεζή.

Σύμφωνα με το patris.gr, το τροχαίο έγινε στο Γιόφυρο όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το φορτηγό παρέσυρε τη γυναίκα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η τραυματίας διακομίστηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.