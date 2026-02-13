MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή στο Ηράκλειο Κρήτης, με φορτηγό να παρασύρει πεζή.

Σύμφωνα με το patris.gr, το τροχαίο έγινε στο Γιόφυρο όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το φορτηγό παρέσυρε τη γυναίκα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η τραυματίας διακομίστηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Ηράκλειο

